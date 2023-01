Dončić: Velika moštva morajo znati zmagovati tudi s slabšo igro

Za košarkarji Dallasa je nova razburljiva tekma v severnoameriški poklicni ligi NBA, na kateri so po visokem zaostanku 18 točk v drugem polčasu na krilih vnovič izjemnega Luke Dončića (39 točk, 12 skokov in 8 podaj v 41 minutah igre) zrežirali preobrat in prišli do svoje sedme zaporedne zmage (111:106). Prvo ime obračuna v Houstonu je bil kajpak neuničljivi 23-letni slovenski reprezentant, ki je po obračunu v dvorani Toyota Center priznal, da je bila to ena od slabših moštvenih predstav Mavsov v zadnjih desetih dneh.

"Zmaga je vedno zmaga, a moramo se pogledati v ogledalo in si priznati, da smo odigrali zelo zelo slab prvi polčas," so bile uvodne besede prvega strelca Dallasa ob zmagi na gostovanju v Houstonu, ki je na vprašanje glede najdaljšega zmagovalnega niza (sedem zaporednih zmag) vse od šampionske sezone 2010/11, ko so legendarnemu Dirku Nowitzkemu in druščini uspeli trije ločeni zmagovalni nizi (8, 10 in 12 zmag), odgovoril: icon-expand Statistični učinek Luke Dončića ob zmagi Dallasa proti Houstonu FOTO: Sofascore.com "Zmagati sedemkrat zapovrstjo ni mačji kašelj v tako zahtevnem tekmovanju, kot je liga NBA. Še pomembnejše pa je dejstvo, da smo se po visokem zaostanku 18 točk sredi tretje četrtine vendarle uspeli pobrati, strniti svoje vrste, ujeti želeni ritem in naposled zmagati. Takšne zmage utrjujejo značaj moštva. Ne glede na položaj na lestvici smo pred tekmo vedeli, da bo Houston zelo motivirano vstopil v dvoboj. Mi pa smo na drugi strani preveč grešili v obrambi, in ko se nasprotnik razigra, ga je kasneje zelo težko ustaviti. Vesel sem, da smo vnovič pokazali visok voljni moment ter kljub zaostanku na gostujočem parketu pokazali pravi značaj in zmagali. Tako zmagujejo velika moštva." Luka Dončić je kljub novemu odličnemu statističnemu dosežku odigral neprepoznaven prvi polčas, v katerem je dosegel le 10 točk. V nadaljevanju pa smo znova videli na delu košarkarja, ki ga več kot upravičeno mnogi že sedaj uvrščajo na sam vrh seznama kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca lige. "Kot sem že večkrat poudaril, me posamične nagrade ne veselijo toliko kot zmage moštva. Tokrat nam je uspelo preobrniti potek dvoboja, naslednjič pa znamo biti za slabši vstop v tekmo kaznovani s porazom. Ko ekipa igra dobro, sem tudi jaz zelo zadovoljen. Iz tekme v tekmo dvigujemo svojo pripravljenost, tudi ostali fantje – Christian Wood, Spencer Dinwiddie, Tim Hardaway mlajši, Reggie Bullock ... – igrajo vse bolje, tako da te zadnje zmage niti niso tako presenetljive. Tukaj se zagotovo ne bomo ustavili, želimo zmagovati tudi v prihodnje," je še dodal dobro razpoloženi Dončić.