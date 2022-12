Dončić: Veliko košarke je bilo v zadnjih mesecih. Upam, da bodo noge zdržale

Ekipa iz Teksasa je vnovič dokazala, da zna in zmore, čeprav so bila tudi v New Yorku nihanja v igri velika.

Ključna je bila tretja četrtina. Dallas je prvič povedel z 68:65, v sedmih minutah tretje četrtine pa na krilih Luke Dončića in Tima Hardawaya, ta je skupaj dosegel 28 točk, naredil niz 26:9, pred zadnjo četrtino pa so varovanci Jasona Kidda vodili s 93:74. Prednost so brez težav obdržali do konca.

Zaostanek 15 točk v prvem delu ni obetal konca krize, v tretji četrtini pa so Mavericksi močno stopili na plin in prišli zmage. "V prvem polčasu nisem res dal svojega maksimuma. Velik izziv je bil, da smo se po odmoru vrnili na igrišče z več energije," je po tekmi dejal Luka Dončić, ki se je skupaj s soigralci na klopi zabaval v zadnji četrtini, ko je ob visoki prednosti svoje ekipe obsedel na klopi za rezervne igralce. "Zabavno je bilo. Fantje so me v zadnji četrtini zelo zabavali s svojo spektakularno in učinkovito igro. Vsak je dodal svoj delež," je prepričan 23-letni Ljubljančan, ki je zbrane novinarje opozoril še na eno stvar. "Toliko nasmejanih obrazov v slačilnici že dolgo nisem videl. Prišle so tekme, ko smo bili dobri in smo zmagovali, toda tako prešernega razpoloženja kot v New Yorku še ni bilo. To je odlična napoved za nadaljevanje sezone."