Dončić o olimpijskih kvalifikacijah: Če bo koleno v redu, bom igral, seveda

" Videli bomo, kako bo s kolenom. Če bo v redu, bom igral, seveda, " je dejal Luka Dončić , ki se izjemno počuti v svojem prvem finalu lige. "Upam, da ni zadnjič. Nikoli ne veš, ali se boš vrnil, zato je treba uživati izkušnjo ," je, kot piše STA, dejal. Slovenija bo igrala na kvalifikacijskem turnirju, ki se začne 2. julija v Grčiji, nasprotniki pa so poleg Grčije še Hrvaška, Egipt, Nova Zelandija in Dominikanska republika.

Če se finale lige NBA med Bostonom in Dončićevim Dallasom potegne v sedem tekem z zadnjo na sporedu 23. junija, potem bo moral Dončić še v istem tednu obleči dres Slovenije za pripravljalno tekmo z Brazilijo 28. junija. Vključno s finalom NBA bi Dončić v letošnji sezoni odigral najmanj od 90 do 95 tekem, na novinarski konferenci pa je sam spomnil, da je imel tik pred začetkom letošnje sezone v NBA nastope na svetovnem prvenstvu.

Trenutno pa je v ospredju finale. Dončić pričakuje, da bo publika v Bostonu na današnji prvi tekmi finala zelo glasna. "Po tem so znani. Težko je igrati tu. Navijači so izjemni za svojo ekipo. Moramo ostati skupaj, vendar bo zelo težko igrati pred to množico ," je, kot poroča STA, ocenil Dončić, ki pa je dodal, da je bila najbolj nora množica v njegovi karieri, ko je igral četrtfinale evropske lige proti Panathinaikosu.

Iz lige NBA so sporočili, da bodo finalne tekme lahko spremljali v 214 državah in ozemljih v 60 različnih jezikih. V finalu je tokrat v obeh ekipah kar 13 mednarodnih igralcev. Poleg Slovenca Dončića finalisti prihajajo še iz Avstralije, Kanade, Dominikanske republike, Nemčije, Latvije, Portugalske in Ukrajine. Tudi sicer je bila letošnja sezona (2023/2024) rekordna po mednarodni gledanosti v zadnjih petih letih in kar 75 odstotkov tekem so spremljali zunaj ZDA.