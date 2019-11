Dončić vnovič navdušil s trojnim dvojčkom, a zmage se je veselil James

Košarkarji Dallas Mavericksov so v izjemno zanimivem košarkarskem večeru v domačem American Airlines Centru gostili zasedbo Los Angeles Lakersov na čelu z dvojcem LeBron James - Anthony Davis. Čeprav je slovenski zvezdnik Luka Dončić znova navdušil z novim trojnim dvojčkom (31 točk, 15 podaj in 13 skokov), so se zmage po podaljšku s 119:110 veselili gostje iz Kalifornije.

Več sledi ...



Liga NBA, izid:

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers 110:119*

(Luka Dončić: 31 točk, 15 podaj in 13 skokov za Dallas Mavericks).



Opomba:

* - po podaljšku



