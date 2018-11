Dončić vs. Petrović: Ljubljančan na 14 tekmah presegel hrvaško legendo

Dončić se lahko trenutno pohvali s povprečjem 19,1 točke na tekmo (52-odstoten met za dve, 39-odstoten za tri točke in 75-odstoten s črte prostih metov), 6,4 skoka, 4,2 podaje, 0,9 ukradene žoge, na tekmo pa v povprečju izgubi štiri žoge. Povprečno je 19-letni Ljubljančan igra l 33,6 minute in pomagal Mavsom do šestih zmag in osmih porazov.

Tudi odskočno desko za ligo NBA je za oba predstavljal Real Madrid, pri katerim je Luka Dončić izbrusil svoj talent in v zadnji sezoni kot član kraljevega kluba postal najkoristnejši igra lec ter prvak Evrolige. Leta 1989 je Dražen Petrović v ligo NBA prišel kot član Portland Trail Blazers , slabih 29 let kasneje pa je Madrid za Dallas in ekipo Mavericksov zamenjal Dončić, ki je ob visoki zmagi nad ekipo Utah Jazz (118:68) odigral svojo 14. tekmo rednega dela sezone na drugi strani luže.

Dražen natančnejši, Luka z več skoki in podajami

Petrović je za Blazerse davnega leta 1989 igral veliko manj na prvih 14 tekmah, je pa šlo brez dvoma za veliko boljše moštvo kot ga imajo zdaj Mavericksi. Portland je leta 1989 sezono s Petrovićem odprl z enajstimi zmagami in tremi porazi, igral pa je vsega 8,4 minute na večer ter prispeval po 4,2 točke, 0,9 skoka, 1,3 podaje, 0,5 ukradenih in 0,9 izgubljenih žog. Do konca sezone je izboljšal število točk (7,6 na tekmo z 49-odstotnim metom za dve in 46-odstotnim za tri), skokov (1,4), podaj (1,5) in odigranih minut na tekmo (12,6).

DALLAS

Ne smemo pozabiti, da je legendarni Šibeničan v ZDA prišel s 25 leti, medtem ko jih ima Dončić šest manj. Do tragične prometne nesreče 7. junija 1993 je Petrović odigral štiri sezone, poleg Portlanda pa je branil tudi barve New Jersey Netsov. Skupno je odigral 290 tekem rednega dela sezone (in 29 tekem končnice), njegovo skupno povprečje na vseh odigranih obračunih pa je 15,4 točke na tekmo (52-odstoten met za dve, 44-odstoten za tri in 84-odstoten s črte prostih metov), poleg tega pa še 2,3 skoka, 2,4 podaje, 0,9 ukradenih in 2,1 izgubljenih žog v povprečno 26,4 minute na igriščih.

Bogdanović: Zdaj se Evropejci prilagodijo veliko hitreje

Veliko prednost ima Dončić zaenkrat v skokih in podajah ter seveda v točkah, a je bil Petrovićev met natančnejši. Je pa primerjava veliko bolj izenačena, če upoštevamo izkoristek glede na vsakih 36 odigranih minut. Dončić v tem času prispeva 20,5 točke, 6,9 skoka, 4,5 podaje, 1 ukradeno in 4,3 izgubljenih žog, Petrović pa je v tem času kot novinec dosegal 21,7 točke, 4,1 skoka, 4,3 podaje, 0,9 ukradenih in 3,6 izgubljenih žog.

"Evropejci se zdaj veliko hitreje prilagodijo na NBA kot prej. Če imaš talent, lahko takoj izstopaš,"je pred nekaj dnevi dejal srbski zvezdnik Sacramento Kingsov Bogdan Bogdanović. Petrović je z evropskimi košarkarji svojega časa seveda oral ledino, Evropejcem v tistih letih ameriški trenerji niti približno niso zaupali takšne odgovornosti kot sedaj, a kljub temu so dosežki Dončića na prvih 14 tekmah naravnost izvrstni.

Na spletu se je pojavilo že več primerjav med Dončićem in Petrovićem, podobnosti med nekaterimi njunimi potezami je res težko spregledati: