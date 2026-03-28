Košarka

Dončić z 41 točkami 'čaral' za zmago proti Netsom

Los Angeles, 28. 03. 2026 05.29 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so se po daljšem popotovanju po vzhodni obali vrnili pod domače obroče in v obračunu s trenutno drugo najslabšo ekipo v ligi NBA Brooklyn Netsi precej težje od pričakovanj prišli do svoje 48. zmage v sezoni (116:99). Slovenski superzvezdnik je bil kljub težavam z bolečinami v stegenski mišici znova prvo ime obračuna v Crypto.com Areni, kjer je tekmecu nasul 41 točk, ob tem pa zbral še osem skokov in tri podaje. Zaradi 16. tehnične napake v sezoni bo moral izpustiti naslednjo tekmo proti zasedbi Washington Wizards.

Čeprav so Lakersi sredi uvodne četrtine obračuna že z zdavnaj odpisanim Brooklynom povedli z 12 točkami razlike (22:10), se na drugi strani parketa niso kaj prida trudili, da bi z večjim prizadevanjem v obrambi tekmecu ušli na še višjo prednost, s čimer bi si precej olajšali delo v nadaljevanju dvoboja. 

Kljub nekoliko vprašljivem statustu pred tekmo zaradi težav s stegensko mišico je prvi zvezdnik 17-kratnih prvakov lige NBA Luka Dončić vendarle stisnil zobe in znova pokazal vse svoje mojstrstvo. V prvem polčasu je bil praktično nerešljiva uganka za gostujočo obrambo, ob tem pa imel še izjemno dober met tako iz igre kot za tri točke. Uvodna četrtina je tako pripadla Lakersom s 35:30.

Tudi v drugi četrtini je navidez delovalo, da bi domači košarkarji lahko kadarkoli ušli na višjo prednost, a so gostje s požrtvovalno igro vseskozi držali rezultatski priključek z jezerniki. Luka je nadaljeval z odlično igro na obeh straneh igrišča, v napadu pa sta se mu priključila še glavna "mušketirja" iz prve postave zimzeleni LeBron James in Austin Reaves. Slovenski reprezentančni kapetan je do odhoda na veliki odmor zbral že 24 točk, Lakersi pa so po 24 minutah igre vodili le z dvema točkama naskoka (61:59).

Še najslabše so se varovanci trenerja JJ Redicka odrezali v tretji četrtini, v kateri so dovolili tekmecu, da se razigra v napadu in še bolj rezultatsko približa. Dončić si je zaradi petelinjenja z Ziariejem Williamsom prislužil 16. tehnično napako v sezoni, kar bržčas pomeni, da bo moral izpustiti naslednjo tekmo proti Washingtonu v noči na torek po slovenskem času. Domači so tako v zadnji del igre vstopili z minimalno prednostjo 85:84.

Do izida 88:87 za jezernike na začetku zadnje četrtine je še kazalo na izjemno izenačen dvoboj, nato pa so že omenjeni trije Dončić, Reaves in James vzeli stvari v svoje roke in z nekaj izjemnimi potezami dokončno strli odpor žilavega tekmeca.

Ko je Reaves s tretjim zaporednim uspešnim metom izza črte 6,75 metra poskrbel za 13 točk naskoka Lakersov (110:97), je bilo vprašanje zmagovalca dokončno odločeno. Dončić se je na koncu ustavil pri 41 točkah, osmih skokih in treh podajah, 26 točk je dodal Reaves, 14 pa LeBron James za zmago s 116:99.  

Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets 116:99 (35:30, 26:29, 24:25, 31:15)
(Luka Dončić: 41 točk, 8 skokov in 3 podaje za Los Angeles Lakers).

