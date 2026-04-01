Košarka

Dončić z 42 točkami do novega mejnika ob zmagi Lakersov

Los Angeles, 01. 04. 2026 05.36 pred 27 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so po odlični igri v dvoboju s četrtouvrščeno ekipo vzhodne konference Clevelandom prišli do svoje že 50. zmage v sezoni (127:113). Levji delež k temu je prispeval prvi zvezdnik 17-kratnih prvakov Luka Dončić, ki je bil z 42 točkami, 12 podajami in petimi skoki vnovič glavno ime obračuna v Crypto.com Areni, s čemer je presegel mejo 15000 točk v ligi NBA.

Košarkarji Los Angeles Lakers so na zadnji tekmi pred tekmo s Clevelandom tudi brez kaznovanega slovenskega asa Luke Dončića na domačem parketu zanesljivo premagali odpisane Washington Wizards s 120:101. LeBron James je dosegel trojni dvojček, že njegov 124. v karieri.

V obračun s konjeniki so jezerniki podobno kot v nekaterih predhodnih dvobojih vstopili nekoliko zadržano, kar so gostje na čelu z dvojcem Donovan Mitchell - James Harden pridoma izkoristili za nekajkratno vodstvo s 7 točkami razlike. Predvsem igra v obambi ni bila na želeni ravni, medtem ko je igra v napadu stekla po uvodnih šestih minutah tekme. Prvi zvezdnik Lakersov je z nekaj lepimi potezami razigral Jamesa in Austina Reavesa, izid po prvih 12 minutah igre pa je kazal 32:34 v korist gostov iz Ohia.

V drugi četrtini pa so domači košarkarji začeli postavljati stvari na svoje mesto. S precej bolj agresivno obrambo in še bolj razigranim Dončićem - slovenski reprezentančni kapetan je do odhoda na veliki odmor dosegel 20 točk - so 17-kratni prvaki lige NBA hitro ušli na dvomestno prednost, ki so jo ohranili do zaključka tega dela igre (65:53).

Za 50. zmago v sezoni pa je bil odločilen še odločnejši vstop v tretjo četrtino, ko so domači na krilih Dončića, Reavesa, Jamesa, Jaka Laravie in tudi Deandreja Aytona povsem omejili učinek Mitchella in druščine, v napadu pa zlahka izkoriščali poroznost v obrambi tekmeca. Lakersi so kljub odsotnosti obrambnega specialista Marcusa Smarta odlično igrali v obrambi, samo v tem delu igre pa nasprotnikom nasuli neverjetnih 45 točk za vodstvo s +27 (110:83). 

Gostujoči strateg Kenny Atkinson se je po visokem vodstvu tekmeca odločil za menjavo nosilcev igre s košarkarji, ki sicer prejemajo drobtinice med sezono. Prav slednji pa so ob nekoliko "nezainteresirani" igri Lakersov njihovo prednost v uvodnih petih minutah zadnje četrtine zmanjšali na "vsega" 11 točk (111:100), kar je prisililo trenerja vijoličasto-zlatih JJ Redicka v minuto odmora.

Dončić je bil v teh minutah vseskozi na klopi in je vnovič vstopil v igro slabih pet minut do konca tekme. Dovolj, da je dosegel še sedem točk za nov mejnik v ligi NBA in novo 40-ico v tej sezoni. Ob Dončiću so dvomestno število točk pri jezernikih dosegli še Reaves (19), Ayton (18), medtem ko so jih Laravia, James in Rui Hačimura prispevali po 14.

Luka Dončić je bil z 42 točkami, 12 podajami in petimi skoki prvo ime obračuna proti Cleveland Cavaliersom.
FOTO: AP

Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers 127:113 (32:34, 33:19, 45:30, 17:30) 
(Luka Dončić: 42 točk, 12 podaj in 5 skokov z Los Angeles Lakers).

KOMENTARJI3

galeon
01. 04. 2026 13.18
Ponujam učne ure demokracije.
Odgovori
0 0
bobiv
01. 04. 2026 09.04
Bravo Luka!
Odgovori
+1
3 2
motorist_mb
01. 04. 2026 08.17
Čestitka za best strelca v mescu dni in nov rekord 👏👏👏
Odgovori
+5
7 2
