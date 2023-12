Dončić z brutalnim trojnim dvojčkom vrnil Dallas na zmagovita pota

V drugem polčasu je Portland nekajkrat prišel na enomestno razliko, vendar so varovanci Jasona Kidda srečanje umirjeno pripeljali do konca. Malcolm Brogdon je dobro minuto pred koncem razliko zmanjšal na sedem (120:127), a je na drugi strani z atraktivnim zabijanjem po podaji Markieffa Morrisa odgovoril Derrick Jones Jr. , ki je dokončno zapečatil usodo srečanja. Dallas je zdaj znova najboljše gostujoče moštvo lige, na 13 tekmah izven svoje dvorane je slavil devetkrat.

Dončić postavil nova mejnika

Slovenski zvezdnik je prišel do 61. trojnega dvojčka v karieri in osmega, pri katerem je dosegel vsaj 40 točk. V tej kategoriji je prehitel legendarnega Wilta Chamberlaina in je sedaj sam na četrtem mestu. V noči na nedeljo pa je Dončić postavil še en mejnik, in sicer je še 79. v dresu Dallasa dosegel vsaj 35 točk, s čimer je prehitel legendarnega Dirka Nowitzkega.

25 točk in šest skokov je k zmagi dodal Tim Hardaway Jr., po 18 sta jih dosegla Jones Jr. in Dante Exum. Nekdanji košarkar Partizana je znova začel v prvi peterki in se izkazal predvsem v drugi četrtini, ko je nekaj časa vlekel Dallasov voz v napadu, ko Dončića ni bilo na parketu.

Pri poražencih je Anfernee Simons prispeval kar 33 točk in osem skokov, s 27 točkam se je izkazal Jerami Grant. Tretji izbor letošnjega nabora Scoot Henderson pa jih je dodal 13.