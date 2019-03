Dončić z Dallasom lovi zmago v Brooklynu

Mrežice so po solidnih predstavah v februarju v zadnjem tednu popustili in izgubili tri zaporedne obračune, od tega dve tekmi na domačem parketu. Boleče pa je bilo tudi gostovanje v Miamiju, kjer so izgubili kar za 29 točk. Na srečo Mrežic so tudi košarkarji Dallasa v skromni formi – na minulih sedmih tekmah so le enkrat zmagali, pa še to doma –, tudi sicer pa so na gostovanjih sila skromni že skozi celotno sezono (6-24).

