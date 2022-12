Odkar je vodstvo lige NBA obelodanilo razpored za tekmovalno sezono 2022/23, so ljubitelji košarke po svetu začeli odštevati dneve do božičnega večera, ko si nasproti stojita moštvi Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers. Luka Dončić proti LeBronu Jamesu. Nedvomno dvoboj za košarkarske sladokusce. Gosti so bili v prvem polčasu boljši nasprotnik in bili v vodstvu od uvodnega sodnikovega meta.

Liga NBA, izid:

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers 43:54* (21:28, 22:26, -:-, -:-)