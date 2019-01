Žan Kranjec dokazal, da sodi med elito, nova zmaga za Hirscherja

Žan Kranjecje po prvi vožnji vpisal deseti čas (+0,91), v drugo pa je znova pokazal, da je v dobri formi in krepko izboljšal uvrstitev. Zasedel je 5. mesto. Zmagal je Avstrijec Marcel Hirscher, to je bila že 66. zmaga v svetovnem pokalu, drugi je bil Norvežan Henrik Kristoffersen, tretje mesto je zasedel Francoz Thomas Fanara . Po prvi vožnji je bil prvi Kristoffersen, drugi Hirscher (+0,12), tretji Francoz Alexis Pinturault(+0,18).

Hirscher je znova potrdil šampionsko formo, prehitel je Kristoffersena, slednji je zaostal 71 stotink, in vpisal novo zmago. Kranjec, ki je v tej sezoni slavil veleslalomsko zmago v Saalbachu, je za zmagovalcem zaostal sekundo in 62 stotink sekunde, tako kot lani je bil peti.

Hirscher, ki je sicer po petem naslovu Snežnega kralja Sljemena tožil zaradi utrujenosti, se je za preizkušnjo v švicarskih Alpah odlično pripravil ter se otresel negativnih misli in je v tej zimi po Alta Badii, Val d'Iseru, Beaver Creeku slavil še v Adelbodnu, in to z daleč najboljšo predstavo finala.

Na startu je bil še en Slovenec Štefan Hadalin, ki pa se s prevelikim zaostankom več kot štirih sekund ni uvrstil na mesta, ki vodijo v finale.

Izidi:

1. Marcel Hirscher (Avt) 2:26,54 1:12,51 1:14,03

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:27,25 +00,71 1:12,39 1:14,86

3. Thomas Fanara (Fra) 2:27,58 +01,04 1:12,83 1:14,75

4. Alexis Pinturault (Fra) 2:28,10 +01,56 1:12,57 1:15,53

5. Žan Kranjec (Slo) 2:28,16 +01,62 1:13,30 1:14,86

6. Tommy Ford (ZDA) 2:28,33 +01,79 1:12,78 1:15,55

7. Marco Schwarz (Avt) 2:28,85 +02,31 1:14,16 1:14,69

8. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 2:28,90 +02,36 1:13,23 1:15,67

9. Gino Caviezel (Švi) 2:29,13 +02,59 1:13,39 1:15,74

10. Marco Odermatt (Švi) 2:29,22 +02,68 1:14,32 1:14,90

veleslalom skupno(6):

1. Marcel Hirscher (Avt) 540

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 302

3. Alexis Pinturault (Fra) 276

4. Loic Meillard (Švi) 234

5. Matts Olsson (Šve) 217

6. Thomas Fanara (Fra) 215

7. Žan Kranjec (Slo) 211

8. Mathieu Faivre (Fra) 178

9. Tommy Ford (ZDA) 176

10. Thomas Tumler (Švi) 141