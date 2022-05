Dončić z Dallasom napada še Bojevnike s Curryjem in Thompsonom

Dallas je s sijajnim Luko Dončićem v konferenčnem polfinalu presenetil Phoenix Sunse. Sonca, sicer najboljše moštvo rednega dela lige NBA, so bila na zadnji tekmi nemočna proti razpoloženim Mavericksom. Ti so že po polčasu povsem dotolkli varovance Montyja Williamsa in si s prepričljivo zmago (123:90) zagotovili prvi nastop v finalu zahodne konference po letu 2011. Takrat je Dallas na krilih kasnejšega najkoristnejšega igralca finala Dirka Nowitzkega in zdajšnjega trenerja Jasona Kidda celo osvojil ligo NBA, potem ko je v finalu s 4:2 v zmagah ugnal zvezdniški Miami Heat z LeBronom Jamesom, Dwyanom Wadom in Chrisom Boshem. V naslednjih 11 letih je nato Dallas ob šestih uvrstitvah v končnico prav tolikokrat izgubil v prvem krogu.

Na Dončićevih krilih do prvega presenečenja

Nowitzki je bil v dvorani v Phoenixu, ko je Dončić na sedmi tekmi s 35 točkami – od tega jih je 27 dosegel v prvem polčasu – in desetimi skoki pokazal, kdo je najboljši igralec v seriji. Po tekmi sta si Nowitzki in Dončić izmenjala nekaj besed, bržčas tudi na temo edinega naslova Dallasa pred 11 leti. Dončić vsaj za zdaj odločno stopa po Nemčevih stopinjah in pod pritiskom deluje še bolje. Slovenski as tako rekoč od časov, ko je igral v Evroligi, ne pozna pritiska in na najpomembnejših tekmah čez lužo iz sebe iztisne še več. Tudi njegovi soigralci so bili tokrat v nasprotju s prvimi tremi tekmami v Phoenixu bolj razpoloženi. K zmagi sta odločilno prispevala še Spencer Dinwiddie (30 točk) in Jalen Brunson (24). Skupaj je trojica branilcev Dallasa dosegla vsega točko manj od celotnega izkupička Sunsov. Dallas je precej izboljšal predvsem igro v obrambi, potem ko je po prvih dveh tekmah na to temo poslušal številne kritike. Tudi Dončić, ki sta ga Devin Booker in Chris Paul vseskozi napadala in posledično Phoenix povedla v vodstvu z 2:0.

Na zadnjih dveh tekmah je bila zgodba obratna. Dončić je neumorno napadal vsakogar na poti do obroča, svoje so pristavili tudi ostali. Na šesti tekmi so Kiddovi varovanci tekmece ustavili pri 86, na zadnji sedmi pa pri 90 točkah, poraz pa bi lahko bil celo višji, a je Kidd v zadnji četrtini lahko spočil svoje nosilce.