Dončić z Dallasom po odličnem prvem polčasu drugič poražen v San Franciscu

Košarkarji ekipe Golden State Warriors so na drugi tekmi končnice finala zahodne konference doma premagali Dallas Maverickse. Teksašani so v prvem polčasu obračuna v v Chase Centru vodili tudi za devetnajst točk, v nadaljevanju pa je sledil popoln rezultatski zasuk za zanesljivo zmago bojevnikov (126:117), ki sedaj v seriji vodijo z 2:0 in za preboj v finale lige NBA potrebujejo še dve zmagi. Luka Dončić je v 38 minutah dosegel kar 42 točk.

Stephen Curry FOTO: AP

Golden State Warriors - Dallas Mavericks 126:117 (25:32, 33:40, 25:13, 43:32)

Luka Dončić 42 (12/23 iz igre, 5/10 za tri, prosti meti 13/15), 8 podaj in 5 skokov v 38 minutah.