Dončić z Dallasom po vstopnico za finale zahodne konference

Košarkarji Dallasa so na peti tekmi predvsem po zaslugi odlično razpoloženega Luke Dončića, ki se je podpisal pod nov trojni dvojček (31 točk, 11 asistenc, 10 skokov), v gosteh premagali Oklahomo in v zmagah povedli s 3:2. V finale zahodne konference se bo uvrstila ekipa, ki bo prva dosegla štiri zmage, Mavsi pa bodo imeli prvo priložnost za to že čez nekaj ur, ko bodo v domačem American Airlines Centru pričakali nasprotnike iz Oklahome. "Želim si samo igrati košarko. Včasih pozabim, kako rad jo imam. Osredotočen sem bil samo na to, da igram z nasmeškom na obrazu," je po zadnjem obračunu povedal slovenski as.