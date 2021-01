Povratek Samoroga: Dončić s 34 točkami 'pozdravil' Porzingisa

Tekmo med ekipama Phoenix Suns in Atlanta Hawks, ki bi morala biti na sporedu ponoči, so nekaj ur pred začetkom odpovedali. Gostitelji iz Arizone zaradi okužb z virusom in tesnih stikov namreč niso imeli na voljo niti osmerice košarkarjev, kar je minimalno nujno število za tekmo, poročajo agencije. Odpoved tekme je v skladu z varnostnim in zdravstvenim protokolom lige, odgovorni pa so že napovedali, da bodo v prihodnjih dneh govorili o spremembi protokola in morebitnih dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb. Že prej je bilo jasno, da ne bo na sporedu niti tekem Washington Wizards ‒ Utah Jazz in Boston Celtics ‒ Orlando Magic.

Če je večer v ligi NBA zaznamoval nastanek (morda) sanjskega tria v Brooklynu, kamor se je v odmevni menjavi igralcev iz vrst Houston Rocketsov preselil James Harden, je bilo v Charlottu vse v znamenju že znanega tandema, ki pa je skupaj zaigral prvič po dolgem premoru. Kristaps Porzingisse je vrnil v postavo Dallas Mavericksov in po težji poškodbi kolena v sredo zvečer k zmagi nad Charlotte Hornetsi prispeval 16 točk. A tudi latvijski "Samorog" ni uspel zasenčiti Luke Dončića, ki je 34 točkam, 13 skokom in devetim podajam dodal za svojo NBA-kariero rekordne štiri blokade.

"Ko sta oba fanta tam zunaj ob istem času, to za nas spremeni vse,"je dejal trener Dallasa Rick Carlisle, za katerega je bil obračun nekaj posebnega, saj je šele kot 16. trener v zgodovini NBA zbral okroglih 800 zmag. "To sta fanta, ki lahko igrata pod košem, navzven pa lahko širita igro. 800 tekem? Imam srečo, da imamo dobre lastnike in izjemne igralce. Privilegij pa je že to, da si eden od 30 trenerjev v tej izvrstni ligi,"je dodal Carlisle.

Želel je biti agresiven

Tim Hardaway Jr. je za Mavse, ki so zdaj povezali že štiri zmage po ravno toliko porazih na uvodnih šestih tekmah, dosegel 18 točk. Pri ekipi, katere lastnik je Dončićev "opremljevalec" Michael Jordan, je Terry Rozierprav tako zbral 18 točk ob prekinitvi njihovega lastnega niza štirih zmag. Sršeni so iz igre metali 38-odstotno, Porzingis pa je nastopil prvič po oktobrski operaciji kolena.

"Poskušal sem storiti čim več, kolikor sem lahko, v minutah, ki sem jih dobil,"je dejal Porzingis, ki je v 21 minutah iz igre metal 6/16 (4/9 za tri) ter zbral štiri skoke. "Včasih ne sprejmeš najboljših odločitev, ko res želiš biti agresiven. A v redu je. To je del tega. Želel sem biti agresiven, ko sem bil v igri."

Dončić: Za prvo tekmo je bilo to izjemno

Pohvalil ga je tudi Dončić, ki je ocenil, da je glede na to, da je šlo za prvo tekmo po daljšem premoru zaradi poškodbe, latvijski zvezdnik odigral "izjemno" partijo.

"Je izjemen igralec. Mora se vrniti v ritem, a mislim, da je bilo to za prvo tekmo izjemno," je ocenil ljubljanski as, ki je v drugem polčasu kar nekajkrat izgubil živce zaradi sodniških odločitev (ali pomanjkanja le-teh). Po še eni nedosojeni osebni napaki se je kot blisk vrnil v obrambo in blokiral met Gordonu Haywardu, si priboril žogo in v eni najlepših akcij tekme za "alley-oop" zaposlil Josha Greena. V zaključku tretje četrtine si je izmenjal tudi nekaj ostrih besed s Calebom Martinom, sodniki pa so tehnično napako prisodili le slednjemu.