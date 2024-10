Dončić bo z Dallasom proti San Antoniu lovil prvo zmago sezone

San Antonio je lani sezono zaključil z zgolj 22 zmagami in jasno je, da moštvo še ni pripravljeno na naslednji korak ter borbo za neposredno uvrstitev v končnico na zahodu, ki je prepoln odličnih ekip. Ena najboljših je zagotovo Dallas, ki je to konferenco v minuli sezoni zastopal v velikem finalu.

Za to je vsekakor najbolj zaslužen slovenski super zvezdnik Luka Dončić, ki v novo sezono znova vstopa kot eden glavnih favoritov za osvojitev naziva najkoristnejšega igralca lige. Njegovi delodajalci so v minulem poletju zavihali rokave in Slovenca poskušali obkrožiti s še boljšimi soigralci kot lani. A veliko vprašanje je, kako bo poveljnik Mavericksov Jason Kidd uporabljal nove okrepitve.