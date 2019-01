Dončić z Dallasom v Charlottu

TEKMA Ekipa iz Dallasa je v tekoči sezoni lige NBA precej uspešnejša na domačem parketu (15-3) kot na gostovanjih, na katerih so na zadnjih 18 tekmah le dvakrat zmagali (2-16). Veliko je k neučinkovitosti Mavericks na zadnji tekmi proti v Oklahomi, ko so izgubili s 102:122, prispevalo tudi število izgubljenih žog, Dallas jih je izgubil 26, domača zasedba deset. Slovenski čudežni deček Luka Dončić je bil tokrat na parketu (le) 23 minut, tri minute pred koncem tretje četrtine ga je strateg Dallas potegnil s parketa in Ljubljančan se ni več vrnil. Dončić je zadel vseh šest prostih metov, vendar je tudi izgubil pet žog in tokrat za Dallas dosegel 17 točk in šest skokov.

Luka Dončića in druščino po prostem večeru čaka gostovanje v Charlottu, največjem mestu v ameriški zvezni državi Severna Karolina. Teksačani nujno potrebujejo zmago, trenutno so 12. v zahodni konferenci lige NBA in so še daleč od mest, ki vodijo v končnico. Charlotte Hornets so v dobrem ritmu, nazadnje so visoko ugnali ekipo Orlando Magic in proti Dallasu nesporno uživajo vlogo favorita. "Ne smemo se obremenjevati z našim, roko na srce, slabim izkupičkom iz gostovanj. moramo iti iz tekme v tekmo, verjeti vase in mislim, da lahko v Charlottu odigramo dobro tekmo in tudi presenetimo. O končnici ne razmišljamo, daleč je do konca sezone. Potrebno je nizati zmage in samozavestno čakati na vsako priložnost," je za ameriški ESPN povedal košarkarDallasa Wesley Matthews.