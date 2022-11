Nerazpoloženi Dončić z Dallasom pokleknil proti (oslabljenemu) Orlandu

Varovanci trenerja Jasona Kidda so v dvoboj proti oslabljenemu Orlandu - manjkal je nadarjeni Paolo Banchero, ki je na zadnji tekmi proti Houstonu dosegel 30 točk - vstopili v vlogi favoritov, a to domačih ni ustavilo, da bi tekmo odprli s 4:0. Toda na odgovor Dallasa ni bilo treba dolgo čakati, saj sta za delni izid 0:5 in prvo vodstvo Mavsov na tekmi (4:5) poskrbela slovenski košarkarski as Luka Dončić in Spencer Dinwiddie, ki je izjemen strelski večer odprl z uspešnim metom izza črte 6,75 metra.

Že v naslednji akciji je tudi Dončić dosegel svojo prvo trojko na srečanju za +2 Dallasa (6:8).

Liga NBA, izid:

Orlando Magic - Dallas Mavericks 94:87 (24:28, 26:26, 23:20, 21:13)