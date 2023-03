Dončić z Dallasom v senci dvoboja nekdanjih soigralcev lovi pomembno zmago

V ligi NBA je prišel čas za resno košarko. All Star vikend je mimo, vsi prestopi so za to sezono končani, do konca sezone pa je vsem moštvom ostalo še malo manj kot 20 tekem. Ni več tekem, na katerih se igralci v obrambi lahko sprehajajo, v napadu pa brez zadržkov mečejo proti košu. Vsaj ne za tista moštva, ki resno računajo na to, da v končnici dosežejo kaj omembe vrednega.

Dallas Mavericks in Phoenix Suns sta taki moštvi. Okrepljeni z zvezdnikoma, ki sta pred koncem prestopnega roka zapustila Brooklyn, imata franšizi iz Arizone in Teksasa jasne načrte. Kyrie Irving in Kevin Durant v Mavse in Sunse nista prišla zato, da sezono končata na mestih, ki ne vodijo v končnico. Luka Dončić je končno dobil soigralca, ki vsaj na parketu redko razočara, Devin Booker na drugi strani pa slačilnico zdaj deli z enim najboljših košarkarjev vseh časov, ki ne glede na velikost izziva nikoli ne podlegne pritisku.

Durant in Irving sta bila pri Brooklynu soigralca od leta 2019 do 2023

Dallas je od prihoda Irvinga na osmih tekmah zmagal zgolj trikrat, Kevin Durant pa je v dresu Sunsov za zdaj odigral dve tekmi in obe zmagal. Trenutno deluje zveza Irving - Dončić veliko bolj sveža in ranljiva kot tista v Phoenixu, kjer že zdaj Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant in Deandre Ayton delujejo kot moštvo z jasnim stilom igre in uveljavljeno hierarhijo v moštvu.

To je bilo jasno že v začetku prve četrtine, ko so Booker, Durant in Ayton z izjemno lahkoto Phoenix popeljali v vodstvo 21:14, a Dončić in soigralci so se hitro dvignili in izid on koncu prve četrtine je bil za domače malo bolj znosnih 31:25.