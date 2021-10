Dončić z Dallasom v Stožicah? 'Takoj, ko bo liga NBA to dovolila'

Marc Stein na svoji spletni strani poroča, da so se dogovarjanja med moštvi in ligo NBA o vrnitvi tekem na druge celine že začela. Golden State Warriors naj bi si želeli gostovati na Japonskem, Dallas Mavericks pa se spogledujejo z igranjem v Ljubljani in Madridu. Izbrani destinaciji nista naključni, saj gre za prvi in drugi dom njihovega glavnega zvezdnika Luke Dončića.

Stein v novici navaja tudi lastnika franšize iz Teksasa Marka Cubana, ki mu je dejal, da bodo v Evropi gostovali, takoj ko bo liga NBA to dovolila. Bolj ali manj jasno je, da bi se Dallas v Madridu pomeril s tamkajšnjim Realom, proti komu bi zaigral v Ljubljani, pa ni znano.

Zgodovina gostovanj ekip iz NBA na drugih kontinentih ima sicer že precej dolgo brado. Kot prvi so se "v neznano" podali Washington Bullets, ki so leta 1978 v Tel Avivu presenetljivo izgubili proti domačemu Maccabiju. Leta 1990 sta se Phoenix in Utah kot prva pomerila na uradni tekmi zunaj Severne Amerike, in sicer v Tokiu. Zadnji evropski obračun lige NBA je januarja 2020 gostil London, pomerili so se Milwaukee Bucks in Charlotte Hornets.

Tudi Luka Dončić ima že nekaj izkušenj z globalnimi tekmami. Ko je še igral za Real Madrid, se je leta 2016 zoperstavil zvezdniški zasedbi Oklahoma City Thunder. Beli balet je obračun po podaljšku dobil s 142:137, slovenski čudežni deček pa je v 18 minutah prispeval tri točke.