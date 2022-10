Dončić z Dallasom za uvod v sezono poražen v Phoenixu

Košarkarji ekipe Dallas Mavericks so odigrali prvo tekmo nove sezone lige NBA. Teksašani so gostovali pri Phoenixu in izgubili s 105:107. Luka Dončić je v dresu gostov v 37 minutah igre dosegel 35 točk, zgrešil pa je zadnji met za zmago svoje ekipe. Dodal je še devet skokov in šest asistenc. Dallas je vodil večji del tekme, v zadnjem delu pa je domačinom uspel rezultatski zasuk. Igral je tudi zlati slovenski kapetan Goran Dragić, ki je s Chicagom slavil v Miamiju (116:108). Dragić je "podpisal" dvanajst točk, dosegel je štiri trojke. Dobro minuto je na parketu preživel tudi Vlatko Čančar, a se v dresu ekipe Denver Nuggets, ki je izgubila pri Utahu, ni vpisal med strelce.

icon-expand Luka Dončić FOTO: AP

Dallas je na prvi tekmi v sezoni v prvem polčasu vodil tudi za 21 točk, v zadnji četrtini pa za 15, a kljub temu vknjižil poraz proti ekipi, ki so jo minulem tekmovalnem obdobju v končnici, natančneje v konferenčnem polfinalu, ugnali po sedmih tekmah. Luka Dončić je dvoboj začel zelo vroč in dosegel šest od prvih točk sedmih točk Dallasa, prvo četrtino pa končal s 13 točkami. Mavericks so nadaljevali z učinkovito igro in vodili tudi za 21 točk, polčas pa dobili z 62:45. V nadaljevanju je prednost Dallasa kopnela. Domačini so se minuto pred koncem tretje četrtine približali na vsega točko (77:76), a je po zaslugi Christiana Wooda prednost znova narasla na +15. Lani najboljše moštvo rednega dela sezone se ni predalo in se pet minut pred koncem približalo na vsega tri točke po delnem izidu 7:0.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Slovenski as je 27 od skupno 35 točk dosegel do sredine tretje četrtine, kasneje pa se mu je met ustavil. Do novih točk je prišel šele po košu in prostem metu štiri minute pred koncem in presegel mejo 30 točk. Phoenix je prvič po prvi četrtini povedel tri minute pred koncem dvoboja in po zaslugi dobre obrambe ter Damiona Leeja v samem zaključku prišel do +5 s 105:100. Dončić je zaradi nešportne poteze ob metu žoge dobil tehnično napako, a sam s prostima metoma ter uspešnim napadom in zadetim prostim metom zaradi prekrška izenačil na 105:105. Zahteven met je deset sekund pred koncem zadel Lee, na drugi strani pa je trojko za zmago zgrešil Dončić ter z Dallasom vpisal poraz na uvodni tekmi sezone. Ljubljančan je dvoboj zaključil s 35 točkami, devetimi skoki ter šestimi asistencami ob 36:40 minute na parketu. Ukradel je eno žogo, jih izgubil pet, a zadel 13 od 13 prostih metov, kar je največ brez zgrešenega meta v karieri. Iz igre je zadel deset od 23 metov, od tega dva od desetih za tri točke.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na parket je od ostalih dveh Slovencev stopil tudi Goran Dragić, ki je ob zmagi Chicago Bulls proti svoji nekdanji ekipi Miami Heat s 116:108 dosegel 12 točk v slabih 19 minutah. Prispeval je še dve podaji, od soigralcev pa je bil za zmago najbolj zaslužen DeMar DeRozan s 37 točkami. Za bike zaradi poškodbe kolena ni igral Zach LaVine. Pri Miamiju je 24 točk dosegel Jimmy Butler, 23 jih je dodal Tyler Herro, 22 pa Max Struss.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke