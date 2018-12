Dončić z Dallasom začenja serijo gostovanj

Potem ko so prekinili niz enajstih domačih zmag na tekmi proti Sacramentu, kljub 28 točkam, devetim podajam in šestim skokom Luka Dončića, se Dallas Mavericksi podajajo na mini serijo gostovanj, ki jo začenjajo v Denverju proti Nuggetsom. Gostitelji so v odlični formi, dobili so osem izmed zadnjih desetih tekem in so z 20 zmagami vodilna ekipa Zahoda. Dallas je izgubil zadnji dve.

TEKMA



Luka Dončić in Rick Carlisle FOTO: AP Dallas bo v Denverju začel turnejo gostovanj štirih tekem v nizu in skušal že na prvem gostovanju popraviti vtis z zadnje proti Sacramentu, ko je po dolgem času poražen pred domačim avditorijem. Luka Dončić je več točk, dosegel jih je 28, od zadnjega večera v American Airlines Areni nanizal le 29. oktobra, ko je v San Antoniu prišel do številke 31. A na zadnji tekmi ni imel ob sebi razpoloženih soigralcev, med katerimi še vedno ni poškodovanih Dennisa Smitha inJ. J. Barea. Še najboljši je bil Harrison Barnes (15 točk), vendar je zadel le pet od 16 metov iz igre. Je pa prvič po prisilnem premoru zaradi poškodbe na parket domače dvorane stopil štiridesetletni Nemec Dirk Nowitzki, ki je v osmih minut dosegel tri točke.



Luka Dončić in DeAndre Jordan FOTO: AP "Imeli smo zelo slab strelski večer, kar je najbolj vplivalo na končni izid. Če pride tak večer, mora biti obramba tista, ki prevesi tehtnico. Tudi ta ni bila na pravi ravni, da bi lahko ostali s tekmeci v koraku do konca in kaj storili za končno zmago," se je spomnil poraza proti Sacramentu trener DallasaRick Carlisle, ki se zaveda, da bodo njegovi varovanci morali pokazati precej več v naslednjih dneh, saj jih čakajo štiri zahtevna gostovanja. Prvo v Denverju. "Vemo, kam se podajamo in seznanjeni smo z dejstvom, da jeDenverodlično moštvo, ki v zadnjem času deluje zelo dobro. Pričakujem primeren odziv moje ekipe. Verjamemo, da lahko odigramo odlično tekmo," pred gostovanjem v Denverju pravi "učitelj" Dallasa. Los Angeles Clippers, Golden State Warriors in Portland Trail Blazers bodo naslednji izzivi Dončića in druščine na seriji gostovanj.