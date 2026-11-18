Jezerniki so trenutno najbrž najbolj vroča ekipa v ligi NBA. Varovanci JJ-a Redicka jadrajo na pozitivnem valu, s katerim so prišli do devetih zaporednih zmag. V lovu, da zmagoviti niz podaljšajo na dvomestno številko, se bodo pred domačimi navijači udarili z zasedbo Utah Jazz, ki preživlja diametralen uvod v sezono. Na 15 odigranih tekmah so prišli zgolj do dveh zmag, trenutno pa zasedajo predzadnje mesto v zahodni konferenci. Vodilni Lakersi tako veljajo za velike favorite, a to vlogo bo treba potrditi tudi na parketu.

Največ pozornosti bo spet namenjene Luki Dončiću, ki ima za sabo prav tako zgodovinsko dober uvod v sezono. Slovenec je že na 11 zaporednih tekmah vpisal vsaj 30 točk, v povprečju pa jih dosega skoraj 39 na tekmo. Ljubljančan je s svojimi predstavami vložil izredno resno kandidaturo za nagrado MVP, a kot zelo dobro ve, je sezona dolga in težka. Lomi pa se prav na "majhnih" tekmah proti predzadnji ekipi konference.