Dončić z eno samo potezo navdušil tudi najbolj skeptične

Luka Dončić na svojem debiju v ligi NBA izgubil pri Phoenix Sunsnekdanjega slovenskega selektorja Igorja Kokoškova (100 : 121). Novinec v ligi NBA je na prvi tekmi v dressu Dallasa bil blizu dvojnemu dvojčku (10 točk in osem skokov, dodal je še štiri podaje v slabih 32 minutah igre).

Kot je dejal 19-letni Ljubljančan, tudi sam ni bil najbolj zadovoljen s prvo tekmo, a do konca sezone jih bo še na pretek. Je pa dobil veliko pohval in je postal sila popularen z akcijo, ko je za hrbtom podal soigralcu za zabijanje in ta video se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Veliko pa je bilo tudi komentarjev in primerjav med Dončićem in prvim izborom nabora lige NBA Deandrejem Aytonom.