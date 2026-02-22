Naslovnica
Košarka

Dončić z Lakersi gosti drugo moštvo vzhodne konference

Los Angeles, 22. 02. 2026 21.51 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Luka Dončić na obračunu z LA Clippersi

Po zmagi na mestnem derbiju proti Los Angeles Clippersom moštvo Luke Dončića nima veliko počitka. Že v noči na ponedeljek Los Angeles Lakerse čaka nov, še zahtevnejši tekmec - gostili bodo košarkarje Bostona, ki trenutno zasedajo visoko drugo mesto na lestvici vzhodne konference.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

V dvorani Crypto.com si bosta nasproti stali dve najbolj kultni franšizi lige NBA: Los Angeles Lakersi in Boston Celticsi.

Letošnja sezona je bila uspešnejša za košarkarje Bostona. Na 55 tekmah so zbrali 36 zmag in 19 porazov, kar jih uvršča na drugo mesto vzhodne konference. Tudi v zadnjem mesecu na parketu blestijo, na 13 tekmah so izgubili le trikrat, in sicer proti Chicago Bullsem, Atlanta Hawksem in New York Knicksem.

Preberi še Lakersi leteli na krilih Luke Dončića in premagali mestne tekmece

Zmagovito so se po krajšem premoru vrnili tudi jezerniki. Nazadnje so s 125:122 ugnali Clipperse, na mestnem derbiju pa je blestel tudi Luka Dončić, ki se je vrnil po poškodbi stegenske mišice in prispeval 38 točk.

V odsotnosti Ljubljančana so Lakersi premagali košarkarje Dallasa in Golden Statea, izgubili pa proti San Antoniu in Oklahomi.

Jaylen Brown in Gabe Vincent
Jaylen Brown in Gabe Vincent
FOTO: Profimedia

Celticsi in Lakersi so se v letošnji sezoni že pomerili. Začetek decembra so bili v Bostonu precej boljši domači košarkarji, ki so Los Angeles v odsotnosti Dončića in LeBrona Jamesa premagali s kar 126:105.

Takrat je pri Celticsih s 30 točkami blestel zlasti Jaylen Brown, najboljši strelec jezernikov pa je bil Austin Reaves s 36 točkami.

nba košarka los angeles lakers luka dončić boston celtics

