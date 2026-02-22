Dončić z Lakersi gosti drugo moštvo vzhodne konference

Luka Dončić FOTO: AP

V dvorani Crypto.com si bosta nasproti stali dve najbolj kultni franšizi lige NBA: Los Angeles Lakersi in Boston Celticsi. Letošnja sezona je bila uspešnejša za košarkarje Bostona. Na 55 tekmah so zbrali 36 zmag in 19 porazov, kar jih uvršča na drugo mesto vzhodne konference. Tudi v zadnjem mesecu na parketu blestijo, na 13 tekmah so izgubili le trikrat, in sicer proti Chicago Bullsem, Atlanta Hawksem in New York Knicksem.

Zmagovito so se po krajšem premoru vrnili tudi jezerniki. Nazadnje so s 125:122 ugnali Clipperse, na mestnem derbiju pa je blestel tudi Luka Dončić, ki se je vrnil po poškodbi stegenske mišice in prispeval 38 točk. V odsotnosti Ljubljančana so Lakersi premagali košarkarje Dallasa in Golden Statea, izgubili pa proti San Antoniu in Oklahomi.

Jaylen Brown in Gabe Vincent FOTO: Profimedia