Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Dončić z Lakersi lovi šesto zaporedno zmago

Atlanta, 08. 11. 2025 21.36 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
1

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo na gostovanju pri Atlanta Hawks lovili šesto zaporedno zmago v ligi NBA. Lakersi bodo še naprej igrali brez LeBrona Jamesa, ki v letošnji sezoni še ni igral zaradi težav z išiasom, na drugi strani pa bo Atlanta igrala brez Traeja Younga. Vse oči bodo tako uprte v slovenskega asa Luko Dončića.

Odsotnost Traeja Younga nas bo prikrajšala za dvoboj s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem. Hawks so namreč na naboru leta 2018 izbrali Dončića v prvem krogu, a so ga ekspresno zamenjali v Dallas za Younga.

Dončić je letos blizu povprečju trojnega dvojčka, dosega 40 točk, 11 skokov in 9,2 asistence v 39 minutah na tekmo. Lakersi so dobili pet zaporednih tekem, zadnjo s 118:116 proti San Antoniu.

Preberi še Dončić vodil jezernike do preobrata in tesne zmage

Hawksi so v petek zapravili 13 točk prednosti in izgubili s 109:97 proti Torontu, kar je zmanjšalo njihove možnosti za napredovanje v pokalu NBA.

V tabor Lakersov bi se lahko vrnil Austin Reaves, ki je zaradi poškodbe izpustil dve tekmi. "Bila je prava odločitev, tako z njegove strani kot s strani ekipe, da z njim ne tvegamo," je dejal trener J.J. Redick. "Te poškodbe, ali pa ponovna poškodba na istem mestu, so zahtevne. Tudi sam sem jih imel. Tudi operacijo. Pri njem želimo biti previdni."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba la lakers dončić
Naslednji članek

Evropska liga pod okriljem lige NBA: izbranih 12 mest

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
športnik66
08. 11. 2025 21.57
+1
Luka, dober met za 3 ti želim...da bo nad 60 %!!! 👍
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330