Dončić z Lakersi lovi šesto zaporedno zmago

Odsotnost Traeja Younga nas bo prikrajšala za dvoboj s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem. Hawks so namreč na naboru leta 2018 izbrali Dončića v prvem krogu, a so ga ekspresno zamenjali v Dallas za Younga.

Dončić je letos blizu povprečju trojnega dvojčka, dosega 40 točk, 11 skokov in 9,2 asistence v 39 minutah na tekmo. Lakersi so dobili pet zaporednih tekem, zadnjo s 118:116 proti San Antoniu.