Dončić z Lakersi lovi šesto zaporedno zmago

Odsotnost Traeja Younga nas bo prikrajšala za dvoboj s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem. Hawks so namreč na naboru leta 2018 izbrali Dončića v prvem krogu, a so ga ekspresno zamenjali v Dallas za Younga.
Dončić je letos blizu povprečju trojnega dvojčka, dosega 40 točk, 11 skokov in 9,2 asistence v 39 minutah na tekmo. Lakersi so dobili pet zaporednih tekem, zadnjo s 118:116 proti San Antoniu.
Hawksi so v petek zapravili 13 točk prednosti in izgubili s 109:97 proti Torontu, kar je zmanjšalo njihove možnosti za napredovanje v pokalu NBA.
V tabor Lakersov bi se lahko vrnil Austin Reaves, ki je zaradi poškodbe izpustil dve tekmi. "Bila je prava odločitev, tako z njegove strani kot s strani ekipe, da z njim ne tvegamo," je dejal trener J.J. Redick. "Te poškodbe, ali pa ponovna poškodba na istem mestu, so zahtevne. Tudi sam sem jih imel. Tudi operacijo. Pri njem želimo biti previdni."
