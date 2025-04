Dončić z Lakersi v prvem krogu končnice s Timberwolvesi

Luka Dončić se je v dresu Lakersov proti Minnesoti že pomeril, vknjižil dvojni dvojček in s soigralci prišel do zmage..

Lakerse čaka serija s Timberwolvesi

Pred začetkom zadnjih tekem rednega dela sezone so bili možni nasprotniki moštva Los Angeles Lakers trije – Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves in Denver Nuggets. Slednji so se jezernikom izognili z zmago proti Houston Rocketsom, volkovi pa so prav tako svoje delo opravili z odliko in premagali Utah Jazz.

O tem, proti kateri ekipi se bo Luka Dončić s soigralci udaril v končnici, je nato odločala tekma med Golden Statom in Los Angeles Clippersi. Ta po rednem delu ni dala zmagovalca (111:111), podaljšek pa se je začel po željah košarkarjev iz mesta angelov, za katere je dve trojki zadel James Harden. 35-letni ameriški zvezdnik je v nadaljevanju vknjižil še šest točk, eno pa je dodal Kawhi Leonard. To je zadostovalo za zmago z izidom 124:119, ki je Clippersom prinesla peto mesto na zahodu.

Šesto mesto so tako zasedli Timberwolvesi, ki se bodo v prvem krogu končnice pomerili z Lakersi. Warriorsi so končali na sedmem mestu in se bodo za mesto v končnici udarili z Grizzliesi.