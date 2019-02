Dončić z nasvetom ameriškim študentom: Pojdite igrati v Evropo

"Zdaj ko vem, kar vem … košarka na kolidžih in NCAA sta sra*je. Moj nasvet njemu je, da naj stori, kar je najbolje zanj in za njegovo družino," pa je bil odziv člana aktualnih prvakov lige NBA, ekipe Golden State, DeMarcusa Cousinsa.

Na neustrezno stanje v univerzitetni ligi je opozoril tudi Donovan Mitchell, 22-letni košarkar Utaha, ki se je proslavil na kolidžu Louisville. "Še enkrat se spomnimo na ves denar, ki se je obrnil na tej tekmi … in ti igralci niso dobili nič od tega. In zdaj se je Zion poškodoval … Nekaj se mora spremeniti v NCAA," je zapisal na Twitterju. In prav na njegov napis se je odzval Luka Dončić in uperil hudomušen pogled na vse skupaj. "Pojdite igrati v Evropo," je svetoval slovenski košarkar.