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Košarka

Lakers z izjemnim Dončićem prevladujejo v 3. četrtini (73:68)*

Los Angeles, 07. 11. 2026 05.13 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers po odličnem začetku sezone, v katerem so po devetih odigranih tekmah zbrali sedem zmag in dva poraza, nadaljujejo z zgoščenim urnikom tekem. Tokrat v svoji Crypto.com Areni gostijo vročo zasedbo Portlanda, ki ob polčasu vodi s sedmimi točkami naskoka (53:60). Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je trenutno pri 20 točkah.

Varovanci trenerja JJ Redicka so v obračun s trenutno vodilno zasedbo zahodne konference Portlandom vstopili na krilih treh zaporednih zmag. Trail Blazers na drugi strani so do gostovanja v Crypto.com Areni sicer odigrali dve tekmi manj (6-1), a to ne zmanjšuje dejstva, da moštvo iz zvezne države Oregon z izjemno izkušeno branilsko vrsto (Damian Lillard, Jrue Holiday, Ja Morant...) vsaj na začetku sezone tekmecem povzroča precej preglavic. 

Portland je podobno kot pred dnevi, ko je slavil na prvem medsebojnem srečanju z istim tekmecem, že v zgodnji fazi dvoboja vsilil svoj ritem igre. Z uspešnimi meti izza črte 6,75 metra (6/12 v prvi četrtini) je dodatno oslabil tekmečevo obrambo, Lakers na drugi strani pa so s katastrofalnim metom z razdalje (0/12) višali svoj zaostanek. 

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Liga NBA, redni del sezone, izid:

Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers 53:60* (20:29, 33:31, -:-, -:-)

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