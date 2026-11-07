Lakers z izjemnim Dončićem prevladujejo v 3. četrtini (73:68)*

Varovanci trenerja JJ Redicka so v obračun s trenutno vodilno zasedbo zahodne konference Portlandom vstopili na krilih treh zaporednih zmag. Trail Blazers na drugi strani so do gostovanja v Crypto.com Areni sicer odigrali dve tekmi manj (6-1), a to ne zmanjšuje dejstva, da moštvo iz zvezne države Oregon z izjemno izkušeno branilsko vrsto (Damian Lillard, Jrue Holiday, Ja Morant...) vsaj na začetku sezone tekmecem povzroča precej preglavic.

Portland je podobno kot pred dnevi, ko je slavil na prvem medsebojnem srečanju z istim tekmecem, že v zgodnji fazi dvoboja vsilil svoj ritem igre. Z uspešnimi meti izza črte 6,75 metra (6/12 v prvi četrtini) je dodatno oslabil tekmečevo obrambo, Lakers na drugi strani pa so s katastrofalnim metom z razdalje (0/12) višali svoj zaostanek.