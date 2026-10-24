Dončić z novim 'norim' metom čez celo igrišče požel navdušenje

Da je bil pred tekmo dobro razpoložen, je Luka Dončić pokazal z neverjetnim metom čez celo igrišče (spodaj). Nič novega, bi si mislil redni spremljevalec tekem v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, a ko je govora o 27-letnemu slovenskemu zvezdniku še vsaka najmanjša podrobnost vzbudi pozornost svetovne (športne) javnosti.

Čeprav kasneje med samo tekmo proti Los Angeles Clippers ni bil najbolj razpoložen za igro (met iz igre: 8/21, met za tri točke: 2/8, 11 izgubljenih žog), je bil kljub temu s 23 točkami drugi najučinkovitejši posameznik v vrstah jezernikov. "Odločilna je bila naša odlična obramba v tretji četrtini. Posledično smo tekmecu ušli na dvomestno prednost, obenem pa smo bili natančni tudi v napadu. Veseli me, da Walker Kessler dokazuje, iz kakšnega testa je," je po drugi zmagi v sezoni dejal Luka Dončić.

"Igrati skupaj z Austin Reavesom in Walkerjem Kesslerjem me navdaja z optimizmom. Smo komaj na začetku sezone in prostora za izboljšave je še ogromno. Ob tem pa smo imeli tudi dobro energijo, kar je vselej pomembno, ko igraš proti kakovostnim moštvom," je dodal prvi zvezdnik Lakersov.