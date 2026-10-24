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Košarka

Dončić z novim 'norim' metom čez celo igrišče požel navdušenje

Los Angeles, 24. 10. 2026 09.54 pred 21 minutami 2 min branja 6

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Čeprav med tekmo z Los Angeles Clippers ni "čaral", je Luka Dončić toliko več pozornosti vzbudil z novo mojstrovino med ogrevanjem. Los Angeles Lakers so sicer dobili dvoboj proti mestnemu rivalu s 125:117, slovenski zvezdnik pa je v 37 minutah igre zbral 23 točk, sedem podaj in šest skokov.

Da je bil pred tekmo dobro razpoložen, je Luka Dončić pokazal z neverjetnim metom čez celo igrišče (spodaj). Nič novega, bi si mislil redni spremljevalec tekem v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, a ko je govora o 27-letnemu slovenskemu zvezdniku še vsaka najmanjša podrobnost vzbudi pozornost svetovne (športne) javnosti. 

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Čeprav kasneje med samo tekmo proti Los Angeles Clippers ni bil najbolj razpoložen za igro (met iz igre: 8/21, met za tri točke: 2/8, 11 izgubljenih žog), je bil kljub temu s 23 točkami drugi najučinkovitejši posameznik v vrstah jezernikov. "Odločilna je bila naša odlična obramba v tretji četrtini. Posledično smo tekmecu ušli na dvomestno prednost, obenem pa smo bili natančni tudi v napadu. Veseli me, da Walker Kessler dokazuje, iz kakšnega testa je," je po drugi zmagi v sezoni dejal Luka Dončić.

"Igrati skupaj z Austin Reavesom in Walkerjem Kesslerjem me navdaja z optimizmom. Smo komaj na začetku sezone in prostora za izboljšave je še ogromno. Ob tem pa smo imeli tudi dobro energijo, kar je vselej pomembno, ko igraš proti kakovostnim moštvom," je dodal prvi zvezdnik Lakersov. 

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Počitka za 17-kratne prvake lige NBA ne bo. Že v nedeljo zvečer po slovenskem času varovance trenerja JJ Redicka čaka nova preizkušnja, in sicer gostovanje pri zasedbi Utah Jazz.

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košarka liga nba luka dončić los angeles lakers los angeles clippers

Ob zmagi Lakers nad Clippers Dončić dosegel 23 točk

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KOMENTARJI6

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24. 10. 2026 11.11
To brt ! Američani plačujejo show z milioni ! Tako se to dela ! Bravo !
Odgovori
0 0
Matt0
24. 10. 2026 11.06
"čudo nevidjeno" Še nobenemu ni uspel tak čudež. Bravo
Odgovori
0 0
Slash
24. 10. 2026 11.05
Najboljši klovn v mestu klovnov...
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+4
4 0
lcePower
24. 10. 2026 11.02
Luka tokrat z fenomenalnom metom iz igre
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-1
0 1
Pa kaj
24. 10. 2026 10.52
na tekmi pa 8/21 in 11 izgubljenih žog? je met cez igrisce štel v skupni rezultat?
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+4
4 0
Mean Cat
24. 10. 2026 10.47
Evo...nova doza #77 za dobro jutro
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+1
3 2
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