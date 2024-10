Dončić z novim 'norim' metom čez celotno igrišče obnorel navijače v Dallasu

Zdaj se najverjetneje sprašujete, kaj je znova "ušpičila" prva violina lanskega finalista lige NBA. Kljub poškodbi mečne mišice, ki jo je Luka Dončić utrpel na treningu minuli torek in bo posledično izpustil zadnje pripravljalne tekme pred začetkom nove sezone v noči s 23. na 24. oktober, ko Dallas čaka uvodni obračun s San Antoniom, slovenski košarkarski as s takšnimi in drugačnimi potezami vedno znova privabi nasmehe na obraze svojih najzvestejših privržencev.