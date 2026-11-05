Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić z novim zgodovinskim dosežkom, Lakersom nova zmaga

Sacramento, 05. 11. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Luka Dončić

Luka Dončić je tudi v lokalnem derbiju s Sacramento Kings nadaljeval z žgoče vročo formo. Postal je prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki je na vsaj šestih tekmah zapored vpisal vsaj 35 točk, 5 skokov, 5 asistenc in 5 zadetih metov za tri točke. Lakersi so zmagali z izidom 116:103, Slovenec pa je tekmo zaključil s 40 točkami, 9 skoki in 7 asistencami na svojem računu.

Luka Dončić je že v prvi četrtini nakazal, da njegove nasprotnike znova čaka naporna težka noč, saj je v prvih 12 minutah igre vpisal 10 točk. V drugi četrtini se je obramba Sacramenta, ki je na prvih sedmih tekmah sezone zmagal le enkrat, soočila s še večjo težavo. Dončić je v tej četrtini s serijo 11 zaporednih točk poskrbel za bolj udobno prednost gostov, ki so prvi polčas zaključili s prednostjo 61:54. Dončić je v drugi polčas vstopil s 23 točkami na svojem računu.

Luka Dončić je še tretjič zapored in petič na prvih devetih tekmah sezone presegel mejo 40 točk
Luka Dončić je še tretjič zapored in petič na prvih devetih tekmah sezone presegel mejo 40 točk
FOTO: AP

V tretji četrtini je Slovenec nadaljeval s pridnim nabiranjem točk. Vse je imel pod nadzorom, dodal je novih 12 točk, na klop za rezerviste pa se je ob koncu tretje četrtine usedel s 35 točkami, Lakersi pa so vodili 85:71. V zadnji četrtini mu je trener JJ Redick namenil več počitka kot po navadi, Dončić pa je v igro vstopil šele slabe štiri minute pred koncem tekme. Dodal je še pet točk, vse s črte prostih metov, in minuto in deset sekund pred koncem je še zadnjič stopil iz igre s 40 točkami, 9 skoki in 7 asistencami na svojem računu.

Lakersi so tako vpisali sedmo zmago na prvih devetih tekmah, Dončić pa je še enkrat potrdil, zakaj velja za glavnega kandidata za osvojitev naziva najkoristnejšega igralca rednega dela sezone. V povprečju dosega 38,5 točke, 8,1 skoka in 8 asistenc in 1,8 ukradene žoge na tekmo. Na obračunu s Sacramentom mu je v napadu znova najbolj uspešno sledil Austin Reaves z 21 točkami, v obrambi pa je pod košem kraljeval center Walker Kessler, ki je 15 točkam in osmim skokom dodal tri ukradene žoge in štiri blokirane mete. Po 10 točk sta dodala rezervista Ziaire Williams in Colin Sexton.

Preberi še Konec evropske suše za zmaje, ki so slavili po podaljšku

Pri Sacramentu je z odličnimi igrami v svoji prvi sezoni v ligi nadaljeval organizator igre Darius Acuff Jr., ki je ob sicer neučinkovitem metu iz igre (8/24) vpisal 22 točk in 12 asistenc. 21 točk je dodal Zach LaVine, Domantas Sabonis pa je dodal 16 točk in 17 skokov. Lakersi se bodo na naslednji tekmi v noči na soboto soočili s Portlandom, ki jih je letos že premagal.

Izid:

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 103:116

Luka Dončić je ob metu 11/23 iz igre (6/13 za tri, 12/13 prosti meti) vpisal 40 točk, 9 skokov in 7 asistenc.

Razlagalnik

Naziv MVP ali najkoristnejši igralec (Most Valuable Player) je ena najprestižnejših posamičnih nagrad v ligi NBA. Podeljuje se igralcu, ki je po mnenju glasovalcev, ki vključujejo športne novinarje in analitike, prispeval največ k uspehu svoje ekipe v celotnem rednem delu sezone. Nagrada upošteva celovit vpliv igralca na igro, njegovo statistiko, vodstvene sposobnosti in pomembnost za ekipo.

Ekipa Los Angeles Lakers je bila ustanovljena leta 1946 v mestu Detroit pod imenom Detroit Gems, vendar so se že naslednje leto preselili v Minneapolis in se preimenovali v Minneapolis Lakers. Ime 'Lakers' izhaja iz vzdevka zvezne države Minnesota, ki je znana kot 'dežela 10.000 jezer'. Leta 1960 se je franšiza preselila v Los Angeles, kjer so obdržali ime, kljub temu da v južni Kaliforniji ni toliko jezera, ter postali ena najuspešnejših in najbolj prepoznavnih ekip v zgodovini lige NBA.

Met za tri točke je met na koš, ki se izvede izza črte za tri točke, polkrožne črte, ki je na točno določeni razdalji od koša (v ligi NBA je ta razdalja na vrhu loka nekoliko večja kot v evropski košarki). Uspešen met izza te črte prinese ekipi tri točke, kar je največje število točk, ki jih je mogoče doseči z enim samim metom iz igre, ne glede na proste mete.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
luka dončić nba los angeles lakers sacramento kings

Konec evropske suše za zmaje, ki so slavili po podaljšku

24ur.com Izjemno napet obračun z Rocketsi pripadel Dončiću in Lakersom
24ur.com Drama v Arizoni pripadla Lakersom, Dončić dosegel 29 točk
24ur.com Dončić z 41 točkami Lakerse popeljal do visoke zmage nad Bucksi
24ur.com Dončić s 14 točkami 'začinil' debi in zmago Lakersov
24ur.com Dončić ob parketu spremljal zmago novih soigralcev in veličastno predstavo LeBrona
24ur.com 'Giannisovi' na tekmi All-Star boljši od 'LeBronovih', Tatum MVP
24ur.com Luka Dončić Clippersom nasul 43 točk in Lakerse popeljal do zmage
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
Dojenček še ne sedi? Preverite, kdaj je čas za skrb in kako mu lahko pomagate
Dojenček še ne sedi? Preverite, kdaj je čas za skrb in kako mu lahko pomagate
Nekoč hrana revnih, danes pa okusna jed, ki navdušuje tudi otroke
Nekoč hrana revnih, danes pa okusna jed, ki navdušuje tudi otroke
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
zadovoljna
Portal
Hrvaška estradnica ga je zavračala, on trdi, da je bilo drugače
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo pritegnila oseba, ki jo do sedaj niso opazile
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo pritegnila oseba, ki jo do sedaj niso opazile
Svilena prevleka za blazino: lepotni čudež ali zgolj viralni trend?
Svilena prevleka za blazino: lepotni čudež ali zgolj viralni trend?
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile tudi v zimskih mesecih
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile tudi v zimskih mesecih
vizita
Portal
Ošpice se v Evropi še vedno širijo: bolezen, ki lahko povzroči resne zaplete, se začne s simptomi, podobnimi prehladu
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
Zakaj se kilogrami vračajo? Kako dolgoročno obvladovati debelost in doseči trajne rezultate
Zakaj se kilogrami vračajo? Kako dolgoročno obvladovati debelost in doseči trajne rezultate
cekin
Portal
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
Marmelada za 13 evrov in med za 26 evrov: nova poslovna poteza Meghan Markle
Marmelada za 13 evrov in med za 26 evrov: nova poslovna poteza Meghan Markle
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
moskisvet
Portal
Napaka, ki jo naredi veliko voznikov ob menjavi gum
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Seks se ne konča z orgazmom: pari pozabljajo na pomemben del intimnosti
Seks se ne konča z orgazmom: pari pozabljajo na pomemben del intimnosti
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
dominvrt
Portal
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
okusno
Portal
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
voyo
Portal
Moč narave
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022