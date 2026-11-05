Dončić z novim zgodovinskim dosežkom, Lakersom nova zmaga

Luka Dončić je že v prvi četrtini nakazal, da njegove nasprotnike znova čaka naporna težka noč, saj je v prvih 12 minutah igre vpisal 10 točk. V drugi četrtini se je obramba Sacramenta, ki je na prvih sedmih tekmah sezone zmagal le enkrat, soočila s še večjo težavo. Dončić je v tej četrtini s serijo 11 zaporednih točk poskrbel za bolj udobno prednost gostov, ki so prvi polčas zaključili s prednostjo 61:54. Dončić je v drugi polčas vstopil s 23 točkami na svojem računu.

V tretji četrtini je Slovenec nadaljeval s pridnim nabiranjem točk. Vse je imel pod nadzorom, dodal je novih 12 točk, na klop za rezerviste pa se je ob koncu tretje četrtine usedel s 35 točkami, Lakersi pa so vodili 85:71. V zadnji četrtini mu je trener JJ Redick namenil več počitka kot po navadi, Dončić pa je v igro vstopil šele slabe štiri minute pred koncem tekme. Dodal je še pet točk, vse s črte prostih metov, in minuto in deset sekund pred koncem je še zadnjič stopil iz igre s 40 točkami, 9 skoki in 7 asistencami na svojem računu.

Lakersi so tako vpisali sedmo zmago na prvih devetih tekmah, Dončić pa je še enkrat potrdil, zakaj velja za glavnega kandidata za osvojitev naziva najkoristnejšega igralca rednega dela sezone. V povprečju dosega 38,5 točke, 8,1 skoka in 8 asistenc in 1,8 ukradene žoge na tekmo. Na obračunu s Sacramentom mu je v napadu znova najbolj uspešno sledil Austin Reaves z 21 točkami, v obrambi pa je pod košem kraljeval center Walker Kessler, ki je 15 točkam in osmim skokom dodal tri ukradene žoge in štiri blokirane mete. Po 10 točk sta dodala rezervista Ziaire Williams in Colin Sexton.