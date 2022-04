Dončić ob igrišču spremljal pogumen boj soigralcev, a Dallas na koncu prekratek

Košarkarji Dallasa so na uvodni tekmi prvega kroga končnice na domačem igrišču morali priznati premoč zasedbi Utah Jazz (93:99). Teksašani so igrali brez poškodovanega virtuoza Luke Dončića, ki je tekmo spremljal z roba igrišča, videl pa je pogumno in borbeno predstavo soigralcev, ki so pustili dober vtis. Na koncu je več zbranosti v končnici pokazala gostujoča zasedba iz Salt Lake Cityja in tako v seriji povedla z 1:0.

icon-expand Gobert in Mitchell sta bila zelo razigrana ob zmagi Utaha v Dallasu. FOTO: AP Tesen obračun ekip, v katerem je sicer Utah v drugem polčasu ves čas vodil in prišel tudi do 12 točk prednosti, je postregel z zanimivo končnico, v kateri so se domači približali tudi zgolj na točko, a zadnjo minuti so bolje odigrali gosti, medtem ko so domači zgrešili nekaj metov za preobrat, nato pa je trojko za vodstvo z nadvse ugodnega položaja zgrešil še Maxi Kleber, tako da je Utah ostal v vodstvu. Pri domačih sta bila s 26 oziroma 22 točkami najboljša Jalen Brunson in Spencer Dinwiddie, pri gostih pa je bil z 32 točkami ob sicer dokaj skromnem metu 10-29 najboljši Donovan Mitchell, Bojan Bogdanović pa jih je dodal 26. Utah je prednjačil predvsem v skoku, ki ga je dobil s 53:34, Rudy Gobert je ob tem pobral kar 17 žog pod obema obročema, za nameček pa zbral še tri blokade. Dallas pa je za na drugi strani metal le 38-odstotno iz igre. Druga tekma bo v noči s ponedeljka na torek spet v Dallasu, tudi zanjo pa je slovenski reprezentant Luka Dončić še pod vprašajem.