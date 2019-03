Dončić o seriji porazov Dallasa: Težko je

Dallas je v letošnji sezoni občutno izboljšal lanski izkupiček. In to že dvajset tekem pred koncem rednega dela sezone. Do danes so vknjižili 27 zmag in 36 porazov, v gosteh so v zmagali vsega šestkrat. Lani so za primerjavo v celotni sezoni zmagali 24-krat in kar 58-krat izgubili. S prihodom Luke Dončića se je krivulja občutno izboljšala. Od konca roka za menjavo igralcev pred slabim mesecem dni pa so se Mavericksi znašli v nezavidljivi situaciji. Po tem, ko je klub zamenjal kar štiri igralce iz običajne peterke in v Dallas spravil (še poškodovanega) latvijskega zvezdnika Kristapsa Porzingisa, so Mavericksi v desetih tekmah le dvakrat zmagali. Vseh osem tekem pa so izgubili z dvomestnim zaostankom, kar je precej zaskrbljujoče za navijače.