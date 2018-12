Dončić: Zelo sem razočaran, a s Slovenijo hočem na olimpijske igre

Zelo sem razočaran. Smo evropski prvaki. Morali bi igrati na svetovnem prvenstvu," je v uvodu pogovora s priznanim športnim novinarjem Marcom Steinom dejal Dončić. "Ne razumem, zakaj so spremenili sistem kvalifikacij. Hudo mi je, da smo evropski prvaki in da ne bomo igrali na svetovnem prvenstvu," je še enkrat ponovil, na vprašanje novinarja, kako na vse skupaj gledajo ljudje v Sloveniji, pa je odgovoril: "Ali ste gledali finale v Istanbulu? Živeli in dihali so z nami," je bil jasen Dončić.

Zvezdnik Dallas Mavericks je novinarju dejal, "da je bila zmaga na evropskem prvenstvu v Istanbulu najbolj neverjetna stvar, ki se mu je zgodila v življenju," ter dodal, da je njegova skrita želja igrati za Slovenijo na olimpijskih igrah. "Olimpijske igre, naslednje evropsko prvenstvo, naslednje svetovno prvenstvo. Hočem igrati za Slovenijo vedno, ko bom imel možnost in bom zdrav," je dejal Dončić zaThe New York Times.

Stein je v prispevku zapisal, da je Dončić zaenkrat glavni kandidat za naziv novinca leta, da je s povprečjem 18,1 točke, 6,5 skokov in 4,3 podaje najboljši mladi igralec iz Evrope in bodoči NBA zvezdnik ter da ima 19-letni Slovenec še vedno možnosti za uvrstitev na olimpijske igre. Poleti 2020, nekaj tednov pred olimpijskimi igrami, so na sporedu še štirje kvalifikacijski turnirji za štiri prosta mesta v Tokiu 2020. Pred dnevi je generalni sekretar KZS Rašo Nesterović povedal, da si KZS prizadeva, da bi bila Slovenija ena od gostiteljic teh turnirjev, kar bi pomenilo, da bi imeli Dončić in druščina pred svojimi gledalci v Stožicah možnost za premierno uvrstitev Slovenije na olimpijski košarkarski turnir.

V članku The New York Times, ki velja za najuglednejši ameriški dnevni časopis (prejel je 112 Pulitzerjevih nagrad, kar je največ med vsemi časopisi), sta kot tvorca "pravljice iz Istanbula" omenjena tudi Goran Dragićin Igor Kokoškov.