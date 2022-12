Dončić se je vpisal v zgodovino in si zaželel pivo

"Vsi smo še vedno v šoku. Vedno mu uspe nekaj novega, poseben je. Spisal je novo poglavje košarkarske zgodovine. Chamberlain in Baylor sta dosegla trojni dvojček s 50 točkami in 20 skoki, a je Luka šel še korak dlje in je zdaj razred zase," je pristavil trener Dallasa Jason Kidd .

Le Wilt Chamberlain in Shaquille O'Neal imata v svojem življenjepisu tekmo, na kateri sta zbrala vsaj 60 točk in 20 skokov. Dončić je postal sedmi v zgodovini, ki je ob trojnem dvojčku presegel 50 točk, in drugi, ki je ob tem dosegel mejnik 60. "Neverjetno je biti v primerjavah s takšnimi velikani. Na to sem izredno ponosen," je slovenski zvezdnik povedal po zgodovinski predstavi.

Proti New York Knicksom je izboljšal svoj strelski rekord kariere in ob tem zbral še rekordno število skokov. Ko so ga vprašali, ali se spomni, kdaj je nazadnje dosegel toliko točk, je preprosto odvrnil z "nikoli". Prav tako nikoli se v 75-letni zgodovini lige NBA ni zgodilo, da bi košarkar ob trojnem dvojčku zbral vsaj 60 točk in 20 skokov. Nikoli prej ni košarkar Dallasa na eni tekmi dosegel 60 točk, prejšnji strelski rekord si je s 53 lastil Dirk Nowitzki .

Ob tem je navdušil tudi s proslavljanjem, saj je na parketu "zaplesal", kot ga še nismo videli, in nato proslavljanje nadaljeval z domačo publiko. "Veliko ljudi me je spraševalo o tem. Mislil sem, da smo zmagali, zato sem se tako veselil z navijači. Potem pa sem videl rezultat in nisem vedel, kaj storiti," je svoje veselje po izteku rednega dela pojasnil Dončić, ki je v dodatnih petih minutah poskrbel, da je imel tudi po koncu razlog za slavje. V podaljšku je dosegel sedem od 11 točk svoje ekipe za končno zmago s 126:121.

"Imel sem srečo, do konca je bilo le nekaj sekund in žogo sem bolj v upanju vrgel proti košu. Zaostajali smo tako rekoč za deset točk v zadnjih minutah, se vrnili in dosegli izjemno ekipno zmago," je komentiral potezo, s katero je poskrbel za podaljšek.

Na tekmi, ki bo šla v anale lige NBA, so New York Knicksi še 26 sekund pred koncem vodili za velikih devet točk, potem pa se je Dallas po čudežu uspel izvleči v podaljšek. Za odločilno potezo je poskrbel prav Dončić, ki je štiri sekunde pred koncem ob zaostanku za tri zadel prvi prosti met, drugega pa namerno zgrešil in potem pobral odbito žogo ter s košem iz igre izenačil.

Zgodovinski povratek, kot ga še ni bilo

Zmaga je zaokrožila zgodovinski povratek Mavericksov. 13.884-krat se je pred tem na tekmah lige NBA zgodilo, da so ekipe v zadnjih 35 sekund vstopile s prednostjo vsaj devetih točk; in prav vsakič so jo uspele zadržati do konca. "To je bilo zares impresivno. Celotna ekipa ni odnehala, vztrajali smo do konca in verjeli, da nam lahko uspe," je nadaljeval prvi junak velikega povratka.

Tudi Kidd ni skoparil s pohvalami: "Ta fant (Dončić, op. a.) preprosto ne odneha. Lahko ste videli, kako je do zadnje sekunde verjel v zmago. Ne samo on, vsi so verjeli in dodali svoj delček k preobratu. Spencer Dinwiddie je dosegel veliko trojko, ko bi lahko žogo podal nazaj Luki. Prav tako Christian Wood. JaVale McGee je sedel vso tekmo, nato pa prišel na parket in nekako spravil žogo do Luke po njegovem prostem metu."