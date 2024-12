Dončić: Zabaval sem se, to je bila ena izmed tekem za uživanje

Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA Luka Dončić je s svojimi Dallas Mavericks gostoval v San Franciscu in slavil zmago s 143:133 nad domačimi Golden State Warriors. Dončić je blestel s trojnim dvojčkom s strelskim rekordom sezone. Ljubljančan je k zmagi Dallasa prispeval 45 točk, 13 podaj in 11 skokov, tri ukradene žoge in dve blokadi v 38 minutah igre za jubilejni 80. trojni dvojček kariere. Mavericks in Warriors so skupaj dosegli rekord po številu trojk v ligi NBA na eni tekmi – 48, ki jih je Golden State dosegel 27 (od 54), Dallas pa 21 (od 41) metov za tri točke.

"Nobena ekipa ni mogla zgrešiti. Imeli so 18 trojk ob polčasu, mi pa smo še vedno vodili, kar je noro," je po dvoboju dejal prvi mož obračuna v Chase Centru Luka Dončić. "Počutil sem se, kot da nihče ne more zgrešiti. Bila je zabavna tekma. Veliko dogajanja, vendar je bila igra tudi izjemno fizična," je dodal 25-letni slovenski junak večera, ki je iz igre zadel 16 od 23 metov, od tega 6 od 11 za tri točke. "To je bila ena izmed tekem, ko se enostavno moraš zabavati. Zares sem užival. Sploh, ker smo zmagali in sem nameček bil tokrat pri metu," je še opazil zlati slovenski košarkarski deček.

Dončić je v 38 minutah na parketu svojemu devetemu trojnemu dvojčku s 40 točkami v karieri dodal še tri ukradene žoge in dve blokadi. "Fant me nikoli ne neha presenečati," je o njem dejal soigralec Klay Thompson. "Nikoli ne hiti, igra v svojem tempu. Zbral je 45 točk, a zdelo se je, da z največjo lahkoto." Mavericks, ki so zmagali osmič na devetih tekmah, in Warriors so skupaj dosegli polovični rekord lige NBA, in sicer 30 zadetih trojk v prvem polčasu, ki se je končal z vodstvom Dallasa z 81:74. Dallas je v prvih dveh četrtinah dosegel 12 od 25 metov za tri točke, medtem ko so Warriors izenačili še en rekord NBA z 18 trojkami v polčasu.

Povratek Klaya Thompsona v San Francisco FOTO: AP icon-expand

To je postavilo temelje, da je nekdanji član bojevnikov Thompson po podaji Dončića potopil rekordno 45. trojko 4:32 minute do konca tekme.

Thompson je proti klubu, s katerim je osvojil štiri naslove prvaka v ligi NBA, dosegel osebni rekord sezone z 29 točkami, od tega jih je 12 prispeval v zadnji četrtini, in zadel 9 od 14 metov iz igre ter 7 od 11 za tri točke. "To so bile legendarne stvari. A zdaj je čas, da naredimo nekaj legendarnih stvari tudi v Dallasu," je dejal Thompson: "Resnično verjamem v to ekipo. Imamo vse sestavine, da naredimo nekaj posebnega." Pri Golden Statu je bil prvi strelec Stephen Curry s 26 točkami in z desetimi podajami. Naslednja tekma Dallas čaka v četrtek, ko bo v Teksasu gostil Los Angeles Clippers. Izid, liga NBA, redni del:

Golden State Warriors – Dallas Mavericks 133:143 (33:46, 41:35, 33:33, 26:29)

Luka Dončić (16:23 iz igre, 6:11 za tri, prosti meti 7:9, 13 podaj, 11 skokov, 3 ukradene žoge, 2 blokadi v 38 minutah).