Dončić: Zabavno je, uživam v končnici

Luka Dončić je po tretji zmagi Dallasa v polfinalni seriji proti Phoenix Sunsom žarel od zadovoljstva. Kaj ne bi, ko pa je odigral eno svojih boljših tekem v končnici in s tem prispeval levji delež k slavju Teksašanov s 113:86.

"Če smo na peti tekmi v Footprint Centru pogrešali boljši ritem in bili za bledo igro kaznovani z visokim porazom, smo bili tokrat precej boljši. Z agresivno obrambo in učinkovitejšim napadom smo povsem onemogočili tekmeca in slavili precej lažje od pričakovanj," je po šesti tekmi polfinala zahodne konference novinarjem hitel razlagati prvi zvezdnik Mavsov, ki je hkrati priznal, da neizmerno uživa v letošnji končnici. "To so tekme, za katere se trenira in živi. Zabavno je, uživam z ekipo, ki tako dobro deluje in drži skupaj. Mnogi so nas po visokem porazu na peti tekmi v Phoenixu odpisali, mi pa smo vrnili udarec in nejevernim Tomažem pokazali, da smo zmožni marsičesa. Čaka nas odločilna tekma v gosteh, upam le, da bomo ponovili podobno igro in se uvrstili v konferenčni finale," se je Dončić že ozrl k sedmemu, odločilnemu obračunu.