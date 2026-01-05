Naslovnica
Košarka

Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ...

Los Angeles, 05. 01. 2026 11.39 pred 47 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Da je (bo) to njegov večer, je Luka Dončić dal vedeti že pred domačo tekmo z Memphisom. Ljubljančan je s svojim bogatim košarkarskim znanjem, ne nujno vezanim na tradicionalno vsebino, vedno znova rad opozoril nase. Močan je tudi v "tretjem polčasu". Meti iz garderobe, oziroma na vse možne načine in razdalje, samo da je drugače in zapleteno, so postali njegov zaščitni znak, oziroma ga spremljajo tako dolgo, kolikor traja njegova profesionalna kariera. Tudi pred tekmo z Memphisom je navduševal. Po tekmi pa sta z očetom Sašo obiskala zabaviščni park in se preizkusila v "vlaku smrti". Pred tem ga je za novo bravurozno predstavo pohvalil šef jezernikov Rob Pelinka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić se je pred tekmo z ekipo Memphis Grizzlies ogreval na svojstven način. Ne prvič. Vedno znova rad poskrbi za zabavo vseh okoli, ni lepšega, ko mu uspe kakšen met iz njegovega bogatega repertoarja.

Preberi še Dončić: Če igramo takšno obrambo kot v drugem delu, nam je težko kdo kos

"Tokrat je pred tekmo sedel na rezervno klop in od soigralca zahteval žogo. Vrgel je proti košu in seveda zadel. Še naprej je mirno sedel in vnovič zahteval žogo. Spet je zadel. In tako še tretjič zapored, v četrto pa ni več šlo. Bil je vidno razočaran," pišejo ameriški mediji, ki dodajajo, da je za 26-letnim Ljubljančanom še en tradicionalni večer v njegovi "pisarni" ... 

Luka Dončić vs Memphis
Luka Dončić vs Memphis
FOTO: Sofascore.com

"Odigral je več kot korektno tekmo, vodil ekipo do nove zmage, po tekmi pa se mu je za dobro predstavo "zahvalil" še šef športnih operacij, oziroma generalni direktor kluba, Rob Pelinka."  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A dan še ni bil "popoln". Da je pozni večer ponudil novo adrenalinski dozo sta poskrbela z očetom Sašo, ko sta po tekmi obiskala zabaviščni park in trpela na "vrtiljaku smrti". "Po objavah sodeč sta se zelo zabavala. Luka ima zelo rad, da se vges čas nekaj doigaja. Ostaja nemiren fant, navihan, ki življenje živi s polno žlico," zaključujejo ameriški mediji. 

košarka nba dončić lakers

bibaleze
