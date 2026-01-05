Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ...

Luka Dončić se je pred tekmo z ekipo Memphis Grizzlies ogreval na svojstven način. Ne prvič. Vedno znova rad poskrbi za zabavo vseh okoli, ni lepšega, ko mu uspe kakšen met iz njegovega bogatega repertoarja.
"Tokrat je pred tekmo sedel na rezervno klop in od soigralca zahteval žogo. Vrgel je proti košu in seveda zadel. Še naprej je mirno sedel in vnovič zahteval žogo. Spet je zadel. In tako še tretjič zapored, v četrto pa ni več šlo. Bil je vidno razočaran," pišejo ameriški mediji, ki dodajajo, da je za 26-letnim Ljubljančanom še en tradicionalni večer v njegovi "pisarni" ...
"Odigral je več kot korektno tekmo, vodil ekipo do nove zmage, po tekmi pa se mu je za dobro predstavo "zahvalil" še šef športnih operacij, oziroma generalni direktor kluba, Rob Pelinka."
A dan še ni bil "popoln". Da je pozni večer ponudil novo adrenalinski dozo sta poskrbela z očetom Sašo, ko sta po tekmi obiskala zabaviščni park in trpela na "vrtiljaku smrti". "Po objavah sodeč sta se zelo zabavala. Luka ima zelo rad, da se vges čas nekaj doigaja. Ostaja nemiren fant, navihan, ki življenje živi s polno žlico," zaključujejo ameriški mediji.
