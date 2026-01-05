Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ...

Da je (bo) to njegov večer, je Luka Dončić dal vedeti že pred domačo tekmo z Memphisom. Ljubljančan je s svojim bogatim košarkarskim znanjem, ne nujno vezanim na tradicionalno vsebino, vedno znova rad opozoril nase. Močan je tudi v "tretjem polčasu". Meti iz garderobe, oziroma na vse možne načine in razdalje, samo da je drugače in zapleteno, so postali njegov zaščitni znak, oziroma ga spremljajo tako dolgo, kolikor traja njegova profesionalna kariera. Tudi pred tekmo z Memphisom je navduševal. Po tekmi pa sta z očetom Sašo obiskala zabaviščni park in se preizkusila v "vlaku smrti". Pred tem ga je za novo bravurozno predstavo pohvalil šef jezernikov Rob Pelinka.