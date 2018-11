Dončić zadel za izenačenje, James odločil s prostim metom

Luka Dončić je tekmo začel, a je bil v uvodnih treh četrtinah neviden, zgrešil je prvih šest metov iz igre, v zadnji pa se je razigral in popravil bledo predstavo - skupno je zbral 14 točk (od tega devet v zadnji četrtini), pet skokov in sedem podaj. Dallas po osmih odigranih tekmah ostaja brez gostujoče zmage (0-5), a na zadnjih dveh tekmah so Telički prikazali precej bolj spodbudno igro, ki jim daje upanje, da se bodo v nadaljevanju sezone vendarle lahko priključili boju za končnico.

Prvi strelec Dallasa, ki je izgubil še peto tekmo zapored, je bil Mathews z 21 točkami, Harrison Barnes jih je zbral 19. Telički bodo naslednjo tekmo spet igrali doma v Teksasu, ko bodo gostili New York.

Štiri minute do konca tekme so Jezerniki v domačem Staples Centru vodili z 110:96, nato pa so se Telički tudi po zaslugi Luke Dončića povsem približali. Prav Luka je zadel koš za 113:113 iz težkega položaja, nato pa je LeBron dve sekundi do konca tekme odločil s prostim metom. Met za zmago Dallasa je zgrešil Jose Juan Barea. Ta je imel na desni strani samega Luko Dončića, a se je raje odločil za met preko dveh Jezernikov.