Dončić: Zakaj poskušam z norimi meti? Da jih zadenem

Nov košarkarski večer v ligi NBA v znaku Luke Dončića. Ljubljančan je s 41 točkami, devetimi skoki in devetimi asistencami, tokrat brez izgubljene žoge in z dvema ukradenima Dallas popeljal do zmage v teksaškem obračunu (121:115). Zlati slovenski košarkar pa je poleg izjemne statistike pečat na tekmi pustil tudi z metom iz njegovega bogatega repertoarja. Dončić se je tokrat izkazal s poskusom preko glave ... Dallas je zmagal 11. v sezoni, s tem pa se je zavihtel na tretje mesto Zahodne konference. Houston je zdaj osmi.

Luki Dončiću je uspel met z eno roko preko glave s črte prostih metov, potem ko je rešil žogo. "V svoji karieri mi je od dveh poskusov zdaj dvakrat uspel takšen 'hook-shot'," je Dončić zadovoljno dejal po tekmi in dodal, da mu je prvič takšen met uspel v dresu slovenske reprezentance proti Švedski.

Dallas vs Houston FOTO: Sofascore.com

"Dobro se spomnim. Na sploh se spomnim vseh tekem v dresu reprezentance Slovenije," je zbranim novinarjem še zaupal 24-letni Ljubljančan in odgovoril še na vprašanje, kako se vedno znova znajde v situacijah, ko je edina rešitev "nor met".

Kyrie Irving je 22 od svojih skupno 27 točk za Dallas dodal v drugem polčasu.

"Zakaj poskušam s takšnimi nenavadnimi meti? Enostavno zato, da jih zadenem," se je šalil Dončić in hvalil ekipo za predstavo v teksaškem obračunu. "Tako je treba igrati v obeh smereh. Mislim, da smo dobro nadzorovali tok dogodkov vseh 48 minut in na koncu smo bili nagrajeni z lepo zmago. Rezultatsko smo sicer tudi zaostajali, a nobene bojazni ni bilo čutiti v ekipi, da nam ne bi uspelo. Zmaga je povsem zaslužena," je videl teksaški obračun prvi zvezdnik Dallasa in besedo za trenutek prepustil trenerju Dallasa Jasonu Kiddu, ki je sprva tudi moral komentirati novo odlično predstavo svojega varovanca in tudi nov nor met.

icon-expand Luka Dončić in Jason Kidd FOTO: KZS

"Včasih ga jemljemo za samoumevnega, pa ga ne bi smeli. V njegovih mislih je vedno le zmaga ekipe, vendar je on trojni dvojček na dveh nogah," je o Dončiću po tekmi dejal trener Dallasa. Ljubljančanu je le malo manjkalo in podpisal bi se pod 59. trojni dvojček v karieri. "Ti bodo še prišli, nisem zbiratelj tovrstnih dosežkov za vsako ceno. Važna je zmaga in seveda naša dobra predstava. Odločilna je bila naša igra po zaostanku devetih točk. V nobenem trenutku nismo zganjali panike in lepo je videti ekipo, ki verjame vase," je za ESPN še dejal prvi strelec teksaškega derbija.

Luka Dončić vs Houston FOTO: Sofascore.com

"Igrali so dobro obrambo, še posebej v prvem polčasu. Mi smo tedaj naredili preveč osebnih napak. Pomembna zmaga, saj ima Houston zelo dobro ekipo z veliko talentiranimi igralci. Vedno je težko igrati proti njim," je potegnil črto pod 11. zmago v sezoni prvi mož obračuna v American Airlines Centru.

Mavericks, ki so še v tretji četrtini zaostajali za devet točk, so 6:25 minute pred koncem prevzeli vodstvo in ga niso več izpustili iz rok.

Naslednja tekma Dallas čaka že v petek, ko bo v domači dvorani gostil še Memphis. "Že nekaj časa nismo povezali dve domači zmagi. Memphis bo nevaren, a na našem parketu moramo biti mi gospodar. Dovolj časa je za počitek in verjamem, da bomo v petek pripravljeni," gleda naprej Luka Dončić, ki je sam opazil, da je v tekoči sezoni precej boljši v obrambnih nalogah. "Vprašajte trenerja," je sprva komentiral svojo obrambo Dončić in napredek podkrepil z dejstvi: "Hvalijo me, da sem izboljšal obrambo. Tu mislim predvsem na branje tekmečeve obrambe in tudi predvidevanje situacij ter energijo, ki jo vnašam v to fazo igre."

Izid, liga NBA, redni del: .

Dallas Mavericks – Houston Rockets 121:115 (29:22, 25:28, 30:38, 37:27)

Luka Dončić 41 (15:29 iz igre, 3:10 za tri, devet skokov in devet podaj, dve ukradeni žogi v 38 minutah)