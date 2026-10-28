Dončić zaradi poškodbe hrbta ne bo igral proti Clippersom

Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder

Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške

Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?

Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past