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Dončić zaradi poškodbe hrbta ne bo igral proti Clippersom

Los Angeles, 28. 10. 2026 21.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Luka Dončić

Luka Dončić bo zaradi bolečin v hrbtu izpustil sredin obračun Lakersov proti mestnim tekmecem Clippersom. Še v torkovem obračunu, ko so jezerniki proti Portlandu utrpeli prvi poraz, je Ljubljančan igral 37 minut, le večer kasneje pa bo svoje moštvo spremljal z distance.

Poleg Luke Dončića bodo manjkali še Cameron Carr, Adou Thiero in Ziaire Williams.

Lakersi so se nedavno že pomerili s Clippersi, premagali so jih s 125:117, Dončić je takrat dosegel 23 točk, k temu pa dodal še 6 skokov in 7 podaj.

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košarka nba luka dončić lakers

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