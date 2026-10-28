Dončić zaradi poškodbe hrbta ne bo igral proti Clippersom

Poleg Luke Dončića bodo manjkali še Cameron Carr, Adou Thiero in Ziaire Williams.
Lakersi so se nedavno že pomerili s Clippersi, premagali so jih s 125:117, Dončić je takrat dosegel 23 točk, k temu pa dodal še 6 skokov in 7 podaj.
Luka Dončić bo zaradi bolečin v hrbtu izpustil sredin obračun Lakersov proti mestnim tekmecem Clippersom. Še v torkovem obračunu, ko so jezerniki proti Portlandu utrpeli prvi poraz, je Ljubljančan igral 37 minut, le večer kasneje pa bo svoje moštvo spremljal z distance.
Poleg Luke Dončića bodo manjkali še Cameron Carr, Adou Thiero in Ziaire Williams.
Lakersi so se nedavno že pomerili s Clippersi, premagali so jih s 125:117, Dončić je takrat dosegel 23 točk, k temu pa dodal še 6 skokov in 7 podaj.
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