Dončić zaupa Irvingu in (znova) poudarja: Zmagujemo in izgubljamo kot ekipa

Glavna zvezdnika Dallasa Luka Dončić in Kyrie Irving na parketu več kot očitno še nista našla prave kemije. Poraz proti Indiani je bil zanju četrti na petih tekmah, ki sta jih odigrala kot soigralca. Kljub temu je slovenski zvezdnik še enkrat več poudaril, da Irvingu, ki je zgrešil met za zmago, stoodstotno zaupa tudi v najpomembnejših situacijah. "Zmagujemo in izgubljamo kot ekipa," je poudaril.

icon-expand 39 točk, osem skokov in šest asistenc Luke Dončića je bilo premalo za zmago Dallasa proti Indiani. FOTO: AP

Luka Dončić si prve tekme po dopolnjenem 24. letu ne bo zapomnil v najlepši luči. Indiana je v Dallasu slavila šele svojo drugo gostujočo zmago v zadnjih dveh mesecih, potem ko je dobršen del tekme vodila. Manj kot šest minut do konca je imela že 11 točk naskoka, a so se domači na krilih Dončića, ki je bil z 39 točkami prvi strelec tekme, uspeli vrniti. Ob zaostanku s 122:124 so imeli napad za izenačenje ali zmago. Odgovornost nase je prevzel Kyrie Irving, ki je metal za tri, a zgrešil. "To je bil dober met. Vsi vemo, da zna zadeti takšne poizkuse, zato mu zaupamo," je zadnjo akcijo, v kateri se žoge ni dotaknil, komentiral Dončić. Irving ob petem porazu na zadnjih šestih tekmah ni dosegel niti ene trojke, a po mnenju 24-letnega Ljubljančana ni bil krivec za vnovičen neuspeh.

"Pogovarjati bi se morali o ekipi. Zmagujemo in izgubljamo kot ekipa. Ne gre za dva košarkarja, ampak za celotno moštvo. Kot ekipa se moramo izboljšati, to je vse," je pojasnil Dončić in dodal, da ima s soigralci največ prostora za napredek v igri v obrambi. "Preveč smo nihali. V drugi četrtini smo prejeli 38 točk, v tretji 37. V obrambi se moramo – vključno z mano – izboljšati. Ampak je, kar je. Na koncu smo imeli možnost, da bi srečanje obrnili, tako pa moramo živeti z rezultatom," je bil razočaran Irving.

icon-expand Jason Kidd je na vse večjem udaru kritikov. Številni menijo, da ni pravi mož za vodenje zvezdniške franšize Dallasa. FOTO: AP

Trener Jason Kidd, ki se je pred tedni pošalil, da obramba dandanes v ligi NBA niti ni več pomembna, je bil podobnega mnenja. "V zadnji četrtini je bila obramba na visokem nivoju. Omogočila nam je, da smo v zadnjem napadu sami odločali o usodi tekme, a smo žal zgrešili. Moti pa me, da smo storili preveč osebnih napak. Mislim, da so metali kar 40 prostih metov. Tako boš težko premagal kogar koli. Druga stvar je, da smo bili preveč nenatančni. V prvem polčasu smo zgrešili polovico od 20 prostih metov. Vsaka točka šteje, mi tega nismo znali izkoristiti." Ena redkih svetlih točk za navijače Dallasa je bil povratek Maxija Kleberja, ki je zaigral prvič po 12. decembru lani. V nekaj manj kot 24 minutah igre je dosegel devet točk. "Mislim, da se je dobro odrezal. Pazili smo, da ga ne bi preobremenili. Bomo videli, kako se bo počutil jutri. Vesel sem, ker so tudi ostali začutili njegovo prisotnost. Dominiral je pod košema," je nemški center pohvalil Kidd.

icon-expand Rick Carlisle je Dallas vodil kar 13 let. V sezoni 2010/2011 je osvojil tudi šampionski prstan. FOTO: AP

Carlisle: Nihče si ne bo želel igrati proti Dallasu Dallas je po porazu padel na sedmo mesto zahodne konference, ki ne prinaša več neposredne uvrstitve v končnico. Kljub temu je njegov nekdanji trener Rick Carlisle, ki trenutno vodi Indiano, prepričan, da bodo Teksašani neugoden tekmec za vsako ekipo v končnici. "Nihče se ne bo želel pomeriti z njimi. Nihče. V Dallasu je običajno, da se stvari v drugem delu sezone izboljšajo. To so pokazali lani, ko so prišli vse do finala zahodne konference. Pričakujem, da bo letos podobno," je po zmagi svojih varovancev v American Airlines Centru povedal Carlisle.