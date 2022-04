Dončić: Zdelo se mi je, da je bila žoga ob zadnjem metu v zraku 15 sekund

Luka Dončić se je sploh prvič, odkar nastopa v košarkarski ligi NBA, uvrstil v naslednji krog končnice. Po zmagi s 4:2 v seriji proti ekipi Utah Jazz Teksašane čaka Phoenix. Dončić je na šesti tekmi v Salt lake Cityju dosegel 24 točk in imel ob tem še devet skokov in osem asistenc. Ljubljančan je prve tri tekme proti Utahu zaradi poškodbe sicer izpustil. Šesti obračun je bil napet do zadnje sekunde in prav z zvokom sirene je z metom za zmago poskusil Hrvat Bojan Bogdanović, a njegov poskus ni šel skozi obroč. "Zdelo se mi je, kot da bi žoga po zraku letela vsaj petnajst sekund. Vsi smo obnemeli in le še čakali razplet meta. Bilo je napeto, a sedaj smo vsi skupaj kar malce evforični. Uspel nam je fantastičen uspeh, na katerega v Dallasu dolgo čakamo," sporoča 23-letni Ljubljančan.

Bojan Bogdanović je z zvokom sirene poskusil izza črte in morebitni koš bi Utah in Dallas odpeljal k odločilni sedmi tekmi. Na srečo navijačev Dallas in tudi košarkarjev se to ni zgodilo in Teksašani so se po letu 2011 uvrstili v polfinale zahodne konference. Sploh prvič pa se je v naslednji krog končnice prebil tudi Luka Dončić. "Odličen občutek, ni kaj, res sem srečen. To je nova prelomnica v mojim karieri. Dobiti serijo končnice lige NBA je velika stvar. Zaslužili smo si to, verjeli smo ves čas, da nam bo uspelo," je za ESPN po napeti tekmi, kjer je odločala ena žoga, en met, med drugim dejal 23-letni Slovenec, ki se je zaustavil pri 24 točkah, vnovič pa je bil tudi blizu trojnemu dvojčku. Za takšen podvig so mu zmanjkali skok in dve asistenci. "Statistika posameznika po takšni tekmi ni pomembna. Tudi če bi ostal s prazno rubriko bi bil zadovoljen, saj nam je uspela velika stvar. Uvrstitev med osem ekip lige NBA je za naše moštvo fantastična stvar in velika spodbuda za naprej," je nadaljeval nekdanji zlati slovenski košarkar, ki je z reprezentanco leta 2017 splezal na evropski tron.

"Uspehi so različni, vsakega pa zelo cenim. To, da se Dallas ni uvrstil v drugi krog vse od leta 2011, smo imeli vsi skupaj ves čas nekje zadaj v glavi. Sedaj nam je uspelo in verjamem, da se je vsem skupaj odvalil velik kamen od srca. Tako košarkarjem kot tudi našemu vodstvu in armadi navijačev," je ameriškim novinarjem hitel pripovedovati čudežni Ljubljančan. Po tekmi v Salt Lake Cityju je kar nekaj časa ostal na parketu, se pogovarjal s tekmeci, jih tolažil, objemal ... "Vem, kako je, če izgubiš tako pomembno tekmo. Sploh, ker je po porazu sezone konec. Utah je fantastična ekipa in tudi oni bi si zaslužili napredovanje. Do zadnje sekunde so se borili, a tokrat je bila tudi sreča na naši strani. Kar nekajkrat med sezono temu ni bilo tako, a vedno se stvari obrnejo. Tudi pri sreči je tako," je poudaril prvi zvezdnik ekipe iz Teksasa, ki se bo sedaj v polfinalu zahodne konference meril z ekipo Phoenix Suns. "Uf, o njih še nismo razmišljali. Hoteli smo biti povsem osredotočeni na obračun z Utahom. Sedaj nam pa na jedilnik prihaja Phoenix," je bil slikovit Dončić, ki se bo tako sedaj meril z izjemnim Chrisom Paulom in njegovo druščino ... "Gre za najboljše moštvo rednega dela lige NBA. Je treba reči še kaj več? Ta hip o njih še ne razmišljamo. Prepolni smo še adrenalina po naporni seriji z Utahom. Ta trenutek bi radi še uživali v tem uspehu, kmalu pa se bomo povsem koncentrirali na Phoenix," napoveduje Luka Dončić.

Kidd: Fantje so si zaslužili napredovanje

Triindvajsetletni Ljubljančan je še enkrat podoživel poskus Hrvata Bogdanovića, ki bi lahko Utahu prinesel sedmo odločilno tekmo v Dallasu ... Mavericksi so namreč vse do zadnje sekunde trepetali za zmago do zadnjega. Utah je imel pri vodstvu Dallasa s 97:96 priložnost za zmago, a je Mike Conley napravil korake. Brunson je nato zadel en prosti met, za zmago pa je Bogdanović zgrešil povsem odprt met za tri. "Ko sem videl njegov poskus, sem si mislil: on ne zgreši veliko takšnih metov," je po tekmi dejal Dončić. "Za hip se mi je ustavilo srce. Zdelo se mi je, kot da je žoga v zraku kakšnih 15 sekund." Ko pa se je odbila od koša, je Dončić lahko začel slaviti: "Srečen sem. Zelo srečen. Bilo je težko. Ampak mi smo opravili veliko delo in zdi se mi, da smo si zaslužili napredovanje. Vsi smo garali danes. Nismo igrali najbolje, smo pa garali." Obračun je sicer bolje začel Utah, ki je po prvi četrtini vodil za šest, ob polčasu pa za 12 točk. Tako kot na zadnjih dveh tekmah se je Dallas prebudil v tretji in jo po zaslugi boljšega meta za tri dobil s 36:19. Pred tem so igralci Dallasa v prvi četrtini zgrešili vseh deset poskusov za tri točke. V tretji pa so zadeli osem od 12 poskusov z razdalje, tekmo pa so končali s 17 zadetimi trojkami iz 43 poskusov (39,5 odstotka).

icon-link Luka Dončić vs Utah Jazz FOTO: Sofascore.com