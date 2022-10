Dončić že do polčasa ponovil podvig Jordana: 'Važna je zmaga, ne osebna statistika'

Luka Dončić je še šesto tekmo zapored zabil več kot 30 točk. Ne samo to. 23-letni Ljubljančan je v dvoboju z ekipo Orlando Magic ponovil 36 let star rekord verjetno največjega igralca vseh časov Michaela Jordana. Najboljši košarkar v zgodovini je davnega leta 1986 na prvih šestih tekmah sezone zabil več kot 30 točk. Dončiću je proti Orlandu to uspelo že po prvem polčasu, ko je imel na svojem kontu že 30 točk, pet asistenc in tri skoke. Mavericksi bodo na naslednji tekmi gostil Utah, in sicer v noči na četrtek po slovenskem času.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Luka Dončić je 30 ali več košev dosegel na vsaki od šestih tekem novega tekmovalnega obdobja, kar je nazadnje uspelo velikemu Michaelu Jordanu leta 1986. Drugič na zadnjih treh tekmah je prišel prek meje 40 točk. "Luka? Jaz hočem govoriti o njem, saj nikoli ni dovolj besed za njegove vrhunske predstave. Pomembno je tudi to, da smo se pobrali kot ekipa po polomu proti Oklahomi. Tisti poraz nas je malo predramil. Morda je celo dobro, da se je to zgodilo. Zgodnja faza sezone je, tako da se lahko marsikaj popravi v naši igri. Točkovni izkupiček je soliden, lahko bi bil tudi boljši. Recimo temu tako, da smo naredili neko osnovo, na kateri lahko gradimo," je bil po zmagi proti Orlandu izčrpen Tim Hardaway Jr., ki je za gostitelje dodal 21 točk, v igro pa je vstopil s klopi Dallasa.

icon-link Luka Dončić vs Orlando FOTO: Sofascore.com

"Mislim, da bomo le še dvigovali samozavest. Nismo zaman tako daleč prišli v minuli sezoni. Veliko fantov lahko zadeva pomembne mete. Vemo, da bo Luka dal svoje, ostali pa moramo biti pripravljeni in dati svoj delež. Tokrat nam je uspelo. Ponavljam, sezona je dolga, veliko se lahko še zgodi, treba je iti s treninga na trening in iz tekme v tekmo," je za ESPN še dejal Hardaway. Soj luči in šopek mikrofonov se je nemudoma preselil okoli prvega moža tekme. "Zavedamo se, da proti Oklahomi nismo igrali, kot bi morali. Nismo dobro odprli tekme. Preprosto ne smemo tako, toda potem smo se pobrali in zaigrali, kot je treba. Tudi proti Orlandu smo se uvodoma še lovili, nato pa stopnjevali ritem," je povedal prvi posameznik dosedanjega dela sezone v ligi NBA.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Utah bo že prvi pravi test

Dallas bo v kratkem odigral še tretjo zaporedno domačo tekmo. Mavericksi bodo na naslednji tekmi gostili Utah, in sicer v noči na četrtek po slovenskem času. Ekipa Utah Jazz je stari znanec Dončića in druščine ... "Čeprav smo si želeli dve zmagi ta konec tedna v naši dvorani, pa moramo vzeti to, kar imamo. Treba je najti drugo prizorišče, kjer bomo nadoknadili izgubljeni točki proti Oklahomi," sporoča Ljubljančan, ki se veseli dvoboja z Utahom. "Proti njim je vedno veselo in napeto. Resda so spremenili ekipo, toda jedro je ostalo. Vemo, kako igrajo in predvsem vemo to, da si na vsak način želimo zmagati. Začetek sezone bi lahko bil, kar se števila zmag tiče, tudi boljši, a vedno je lahko slabše. Imamo podlago, na kateri lahko gradimo."

icon-link Dallas vs Orlando FOTO: Sofascore.com

O svoji (briljantni) igri ni želel preveč govoriti. "Če so moje predstave dovolj dobre, da ekipi pomagam do pozitivnega rezultata, potem sem zadovoljen. V nasprotnem mi nič ne pomaga dobra osebna statistika, če potem ni točk," je bil kategoričen prvi zvezdnik Teksašanov, ki se z Jordanom ni želel primerjati, čeprav ga v to ameriški novinarji po novih rekordih na vsak način silijo. "Michael Jordan je le eden. V NBA kroži toliko statistike, da je sploh ne morem spremljati. Godi, ko me primerjajo, a lahko le to. Michael Jordan je bil eden in edini. Trudim se, da po svojih najboljših močeh pomagam ekipi, vi pa brskajte po statistiki," se je z ameriškimi novinarji za konec pošalil Luka Dončić, ki z mojstrskimi predstavami na začetku sezone vse bolj resno izpostavlja kandidaturo za laskavo nagrado najkoristnejšega igralca rednega dela ...