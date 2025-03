Dončić že pogleduje proti Denverju in Jokiću: Zelo se veselim te tekme

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA z Los Angeles Lakers gostil San Antonio Spurs in slavil drugo zaporedno zmago s 125:109. Slovenskemu asu je le skok zmanjkal do trojnega dvojčka.

OGLAS

Lakersi so v domači dvorani brez super zvezdnika LeBrona Jamesa, ki je zaradi poškodbe izpustil že pet zaporednih tekem, gostili teksaško moštvo, Dončić pa je k zmagi prispeval 21 točk, 14 podaj in devet skokov. Vendar je Slovenec zadel le pet od 20 metov iz igre, od tega le eno trojko iz sedmih poskusov. "Obupno," je o svojem strelskem večeru na novinarski konferenci dejal 26-letni Ljubljančan. Bil pa je navdušen nad odstotkom odprtih metov za tri točke, ki si jih je ekipa ustvarila. Teh je bilo kar 70 odstotkov oziroma 34 od 48. "Vse to kaže, kakšno ekipo imamo. Zelo dobro delimo žogo in ko igramo hitro, nas je težko ustaviti. Če imaš toliko odprtih poskusov za tri, jih moraš zadeti in dobiti tekmo. V takem ritmu moramo nadaljevati," je še dejal Dončić po 19 od 48 zadetih metov za tri svoje ekipe. Prvi strelec domače ekipe je bil sicer Austin Reaves s 30 točkami, ki je po tekmi izpostavil vpliv Dončića na igro Lakersov. "Vsakič, ko je Luka na igrišču, privabi toliko pozornosti, da ga nasprotne ekipe skoraj vsakič branijo z dvema igralcema. 99 odstotkov časa on potem izvaja pravo akcijo," je o Slovencu dejal Reaves. Dorian Finney-Smith je dodal 15 točk in zadel štiri trojke za Lakers, ki so svoj niz domačih zmag podaljšali na osem tekem.

icon-expand FOTO: Sofascore.com

icon-expand FOTO: Sofascore.com

Statistični učinek Luke Dončića proti San Antoniu icon-picture-layer-2 1 / 2

Na lestvici zahoda so jezerniki četrti z 42 zmagami in 25 porazi. V tesnem boju za drugo mesto so še drugi Houston (44-25), tretji Denver (44-25), peti Memphis (43-26), tudi ostali od šestega do osmega mesta pa zaostajajo le nekaj zmag. Tekma proti San Antoniu bi morala biti na sporedu že 11. januarja, a jo je vodstvo lige preložilo zaradi gozdnih požarov, ki so takrat prizadeli kalifornijsko prestolnico.

Naslednja tekma jezernike čaka v noči na četrtek, ko bodo v dvorani Crypto.com Arena gostili Denver Nuggets. Obračun bomo od 3.00 naprej prenašali na Kanalu A in VOYO. "Takšne tekme so vedno zahtevne in vselej prinašajo dodatno motivacijo. Zelo se veselim te tekme. Ekipa, ki ima Jokića, je zelo nevarna. Je izjemen košarkar in pozna vse zvijače. Za nas bo to zabaven izziv in upam na izjemno tekmo," je o prihajajočem obračunu dejal Dončić.