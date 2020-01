Dončić že pri 4,5 milijona glasov, zaostaja le za LeBronom

Atlantin Trae Young , ki vodi med branilci na Vzhodu, je zbral več kot polovico manj glasov kot Dončić (2.066.924 glasov), s katerim sta bila še leta 2018 skupaj na naboru lige NBA. Na Vzhodu je sicer največ glasov dobil član Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo (4.474.107), ki je splošno gledano po številu glasov na tretjem mestu. Za LeBronom Jamesom in Luko Dončićem . Z izjemno visokim številom glasov se poleg LeBrona lahko pohvali tudi njegov soigralec pri Lakersih Anthony Davis (4.412.619).

Potem ko je liga NBA razkrila tretje delne rezultate, je zdaj že jasno, da je Dončić presegel lanskoletni končni izkupiček, ko je dobil 4.242.980 glasov. To ga je lani uvrstilo na tretje mesto med vsemi košarkarji in na drugo mesto med tistimi z Zahoda. Od njega sta več glasov prejela samo LeBron James iz Los Angeles Lakers (4.620.809) in Giannis Antetokounmpo iz Milwaukee Bucks (4.375.747).

Tekma zvezd 2020 bo v Čikagu in bo 69. izdaja All-Star obračuna. Tekma bo odigrana 16. februarja v dvorani United Center. Glasovanje se je pričelo na božični dan ob 17. uri, zaključilo pa se bo 20. januarja ob 23.59. Tudi v ponedeljek bodo glasovi - tako kot danes - šteli dvojno.