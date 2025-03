Dončić s prvim metom iz 'garderobe' dal vedeti, da bo to njegov večer: Začeli smo sanjsko

Luka Dončić je bruhal ogenj od prve sekunde tekme proti Denverju, ki naj bi bila tudi dvoboj dveh velikih košarkarjev in prijateljev Dončića in Nikole Jokića. A Srba ni bilo v postavi Denverja, tako da je (skorajda) ves šov ukradel 26-letni Ljubljančan. Začelo se je že z norim metom iz garderobe "a la Dončić". "Počakajte, samo da vržem, potem pa se vam posvetim," je množici navijačev pred potrpežljivim podpisovanjem avtogramov sporočil zlati slovenski košarkarski deček in začel se je še en njegov večer.

Luka Dončić je od začetka tekme z Denverjem, ki je izgubil šele tretjič na zadnjih 17 tekmah z Los Angelesom, dal vedeti, da je pravi. Izjemna prva četrtina je tlakovala pot k tretji zaporedni zmagi Lakersov. 46 doseženih točk gostiteljev, od tega jih je v uvodnih 12 minutah igre kar 21 podpisal prav Luka Dončić.

Natančneje je v dobrih sedmih minutah dosegel točno 20 točk. "Začeli smo sanjsko oziroma tako, kot smo se dogovorili. Pravšnji start v tekmo, da smo nasprotniku dali vedeti, da smo pripravljeni na boj in da želimo zmagati," je za ESPN iz prve izstrelil prvi mož tekme, ki je po izjemnem startu spustil nogo s plina in z nadzorovano predstavo vodil ekipo k zanesljivi zmagi. Tretji v nizu.

"Vedeli smo, da bodo nevarni navkljub manjkajočim posameznikom. Včasih so takšne ekipe še bolj nevarne in nepredvidljive, ko nastopajo brez ključnih mož. Pomembno je bilo dobro odpreti tekmo. Mislim, da smo opravili svoje delo," je prepričan Ljubljančan.

Dončić je dvoboj končal z 31 točkami, devetimi skoki, sedmimi asistencami ter dvema ukradenima žogama, pri čemer jih je šest izgubil. Iz igre je zadel deset od 21 metov, od tega štiri od devetih za tri točke. Proste mete je metal 70-odstotno.

Dončić je na parketu preživel 32 minut in 31 točkam dodal še devet skokov in sedem asistenc ter dve ukradeni žogi, šest izgubljenih žog pa ni preveč objokoval. "Moram izboljšati še določene prvine v igri. Izgubljene žoge se dogajajo, toda mora jih biti manj," se v pogovoru za ESPN zaveda Dončić, ki je pozdravil dejstvo, da tudi po devetih zaporednih tekmah dvorana Crypto.com Arena ostaja neosvojljiva. "Lepo je igrati pred domačo publiko. Vedno imaš dodaten motiv in naši navijači nas ponesejo k zmagi," je laskal bučnemu občinstvu Luka Dončić.

Slovenski košarkar se zaveda, da je temelje k uspehu naredila udarna prva četrtina. Odločilen pa je bil konec tretje četrtine, v kateri so domači z delnim izidom 18:3 znova povedli za 28 točk. Posledično je Dončić zadnjo četrtino presedel na klopi, Denver pa je le ublažil poraz na znosnih 12 točk. "Nič mu nisem rekel. Ve, da me bo pustil v igri, ko mi gre dobro. Super, tudi malo več počitka v zadnji četrtini, kar mi ustreza," je še Dončić odgovoril glede vročega začetka in sedenja v zadnji četrtini. "Ni ravno strategija, pač vzameš, kar ti da obramba. Najprej so se menjali na meni, obrambno igrali ena na ena, potem pa sem vedel, da me bodo podvajali. Ko igramo iz tega, imamo 4 na 3, taka igra nam odlično uspeva," je še o podvajanju po odlični prvi četrtini in razvoju obračuna dodal slovenski as.

Novinar ESPN-ja je opazil, da je Slovenec že od prve tekme od prihoda v mesto angelov vzpostavil pristen odnos z navijači, ki mu jedo iz roke. "Fantastični so. Od prvega dne me podpirajo. To mi veliko pomeni. Rad jih razveseljujem z zmagami, upam, da jih bomo še naprej razvajali z dobrimi rezultati." Ljubljančan je pozdravil dejstvo, da je ob visokem vodstvu igral nekaj manj in presedel zadnjo četrtino.



"Odlična novica zame. Vedno je lepo počivati. Fantje so opravili svoje delo, tako da mi ni bilo treba igrati do konca. Verjamem, da smo privarčevali nekaj energije za prihajajoče tekme," že gleda naprej Dončić, ki se je odlično ujel z Austinom Reavesom. "Izjemen fant in odličen košarkar. Lahko je igrati z njim."

Dončić in druščina iz mesta angelov bodo znova na delu v naslednji noči, ko bodo Lakersi v svoji dvorani gostil še Milwaukee Buckse. "Obeta se nov napet obračun. Mi bi radi nadaljevali s pozitivno serijo zmag in ohranili domačo dvorano nedotaknjeno tudi v desetem poskusu. A vemo, kdo prihaja v goste, tako da bo gotovo dramatično," je prepričan Luka Dončić.



Izid, liga NBA, redni del:

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 120:108 (46:29, 27:30, 32:18, 15:31)

Luka Dončić 31 (10:20 iz igre, 4:9 za tri, 7:10 prosti meti, 9 skokov in 7 podaj v 32 minutah).