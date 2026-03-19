Dončić pustošil v Houstonu, a slavo prepustil soigralcema: LeBron in Austin sta tlakovala pot do zmage

Navkljub novim bravurozni rpedstavi v Toyota Centru, Houston Rocketsom je na dveh tekmah v treh dneh skupaj nasul 70 točk, je Luka Dončić slavo za novo zmago pripisal soigralcema. "Austin Reaves in LeBron James sta povlekla voz v zadnji četrtini. Od takrat naprej je bilo vse lažje," je za ESPN povedal prvi mož obračuna v Houstonu, ki je bil fantastičen tudi takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. V odločilnih trenutkih je prevzel odgovornost ter s koši in asistencami prevzel glavni delež za odločilni udarec raketam.

Drugi zaporedni v treh dneh. "Slabše sem začel tekmo, zgrešil nekaj prvih metov, a sem bil dovolj potrpežljiv. Steklo je in vesel sem, da sem prispeval svoj delež k zmagi. Vsi smo ga," je bil skromen Dončić, ki igra v formi sezone, nekateri novinarji so celo namigovali, da je to njegovo najboljše obdobje v karieri lige NBA. Vsaj kar se tiče nastopov v dresu Los Angelesa Lakersov.

"Mislim, da se vsa ekipa dviguje. Vidno je to na parketu. Rezultati nas spremljajo. Vse je lažje, o imaš za sabo takšen poziotiven niz. A gremo korak po korak," je še dejal slovenski reprezentant, ki ne deli mnenja, da so jezerniki v "strašno" formo prišli prezgodaj.

"Do končnice je še kakšen mesec, tako da mislim, da smo pravi čas v formi. Imamo še rezerve, želimo še naprej zmagiovati. Vemo, kako pomemben so pozicije pred končnico. Želimo biti čim višje. Ne vem kako visoko lahkos ežemo, toda lovili bomo prednost domačega terena," je bil za ESPN brez dlake na jeziku prvi mož obračuna v Houstonu.

Dončić je še enkrat več potrdil položaj vodilnega strelca lige, statistiki pa je dodal 10 podaj in devet skokov. "Se bom ponavljal. Važno so zmage ekipe, če pri tem pomagam s svojo statistiko, toliko bolje, v nasprotnem je ona nepomembna," je bil iskren 27-letni Ljubljančan.

Lakers so se z zmago prebili na tretje mesto zahoda, kjer so pred pred njim le Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs. Že ponoči pa bodo jezerniki serijo gostovanj nadaljevali v Miamiju.

"Nov težak obračun nas čaka. V Miamiju je vselej zahtevno. Imajo glasne navijače in vedno so zelo motivirani proti Los Angeles Lakersom. Za njimi sta dva zaporedna poraza, pred tem pa so bili v odlični seriji. Gotovo bodo naredili vse, da prekinejo mini negativen niz. A prepričan sem, da se bo tudi nas kaj vprašalo," je bil slikovit Dončić, ki ne pričakuje, da bo proti Miamiju dobil večer odmora. "Tu imamo stroko, ki sprejema takšne odločitve. Počutim se dobro, poškodb ni, tako da bom nastopil."



Izid:

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 116:124 (26:35, 29:32, 37:22, 24:35)

Luka Dončić 40 (12:24 iz igre, 7:17 za tri, prosti meti 9:14, 10 podaj, 9 skokov, 5 izgubljenih, 1 ukradena žoga v 37 minutah).

