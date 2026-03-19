Košarka

Dončić pustošil v Houstonu, a slavo prepustil soigralcema: LeBron in Austin sta tlakovala pot do zmage

Houston, 19. 03. 2026 06.50 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
Marko Juvan
Luka Dončić

Luka Dončić je v izjemni formi. Ne v življenjski, imel je celo boljša obdobja v NBA karieri, a gotovo je to njegov najboljši "čas" v tekoči sezoni. Prvi strelec lige je poskrbel za nov uspeh jezernikov. Los Angeles Lakersi so prav na krilih 27-letnega Ljubljančana prišli do desete zmage na zadnjih enajstih tekmah, za sedmo v nizu pa je še drugič v treh dneh padel Houston (124:116). In prvi mož obračuna nihče drug kot zlati slovenski košarkarski deček. Do novega trojnega dvojčka mu je manjkal le en skok. Rakete pa ga bodo pomnile po 40 doseženih točkah in ključnimi potezami v odločilnem delu tekme v Toyota Centru.

Navkljub novim bravurozni rpedstavi v Toyota Centru, Houston Rocketsom je na dveh tekmah v treh dneh skupaj nasul 70 točk, je Luka Dončić slavo za novo zmago pripisal soigralcema. "Austin Reaves in LeBron James sta povlekla voz v zadnji četrtini. Od takrat naprej je bilo vse lažje," je za ESPN povedal prvi mož obračuna v Houstonu, ki je bil fantastičen tudi takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. V odločilnih trenutkih je prevzel odgovornost ter s koši in asistencami prevzel glavni delež za odločilni udarec raketam. 

Luka Dončić vs Houston
FOTO: Sofascore.com

Drugi zaporedni v treh dneh. "Slabše sem začel tekmo, zgrešil nekaj prvih metov, a sem bil dovolj potrpežljiv. Steklo je in vesel sem, da sem prispeval svoj delež k zmagi. Vsi smo ga," je bil skromen Dončić, ki igra v formi sezone, nekateri novinarji so celo namigovali, da je to njegovo najboljše obdobje v karieri lige NBA. Vsaj kar se tiče nastopov v dresu Los Angelesa Lakersov. 

Luka Dončić je v Toyota Centru Dončić dosegel sedem trojk.
FOTO: AP

"Mislim, da se vsa ekipa dviguje. Vidno je to na parketu. Rezultati nas spremljajo. Vse je lažje, o imaš za sabo takšen poziotiven niz. A gremo korak po korak," je še dejal slovenski reprezentant, ki ne deli mnenja, da so jezerniki v "strašno" formo prišli prezgodaj. 

Houston Rockets vs Los Angeles Lakers
FOTO: Sofascore.com

"Do končnice je še kakšen mesec, tako da mislim, da smo pravi čas v formi. Imamo še rezerve, želimo še naprej zmagiovati. Vemo, kako pomemben so pozicije pred končnico. Želimo biti čim višje. Ne vem kako visoko lahkos ežemo, toda lovili bomo prednost domačega terena," je bil za ESPN brez dlake na jeziku prvi mož obračuna v Houstonu. 

Dončić je še enkrat več potrdil položaj vodilnega strelca lige, statistiki pa je dodal 10 podaj in devet skokov. "Se bom ponavljal. Važno so zmage ekipe, če pri tem pomagam s svojo statistiko, toliko bolje, v nasprotnem je ona nepomembna," je bil iskren 27-letni Ljubljančan. 

LeBron James vs Houston
FOTO: Sofascore.com

Lakers so se z zmago prebili na tretje mesto zahoda, kjer so pred pred njim le Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs. Že ponoči pa bodo jezerniki serijo gostovanj nadaljevali v Miamiju. 

"Nov težak obračun nas čaka. V Miamiju je vselej zahtevno. Imajo glasne navijače in vedno so zelo motivirani proti Los Angeles Lakersom. Za njimi sta dva zaporedna poraza, pred tem pa so bili v odlični seriji. Gotovo bodo naredili vse, da prekinejo mini negativen niz. A prepričan sem, da se bo tudi nas kaj vprašalo," je bil slikovit Dončić, ki ne pričakuje, da bo proti Miamiju dobil večer odmora. "Tu imamo stroko, ki sprejema takšne odločitve. Počutim se dobro, poškodb ni, tako da bom nastopil."

Izid:
Houston Rockets - Los Angeles Lakers 116:124 (26:35, 29:32, 37:22, 24:35)
Luka Dončić 40 (12:24 iz igre, 7:17 za tri, prosti meti 9:14, 10 podaj, 9 skokov, 5 izgubljenih, 1 ukradena žoga v 37 minutah).

Razlagalnik

Austin Reaves je ameriški profesionalni košarkar, ki igra za Los Angeles Lakers. Znan je po svoji vsestranskosti na igrišču, sposobnosti metanja in dobri igri v obrambi. Preden se je pridružil Lakersom, je igral univerzitetno košarko za Oklahomo in Arkansaso. Kljub temu, da ni bil izbran na NBA draftu, si je s trdim delom in dobrimi predstavami izboril mesto v ligi NBA in postal pomemben del ekipe Lakers.

Trojni dvojček v košarki predstavlja dosežek, ko igralec v eni tekmi doseže dvomestno število (vsaj 10) v treh od petih statističnih kategorij: točkah, skokih, podajah, ukradenih žogah ali blokadah. To je izjemno redko in težko dosegljiv mejnik, ki kaže na vsestranskost in vpliv igralca na igro v vseh pogledih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
košarja nba lakers dončić

Anion6anion
19. 03. 2026 08.40
Kot kaže je bila za slabe igre čudežnega dečka, mati njegovih otrok. Zdaj ko drugo poriva je boljši
Anion6anion
19. 03. 2026 08.33
Ojoj. Zdaj pa ni več nobenih težav po svetu ko je čudežni deček dosegel 40 točk. Butasto
Amor Fati
19. 03. 2026 08.15
Maska je padla. Zdej ima samo še košarko.
stoinena
19. 03. 2026 08.06
igraj košarko ja, ker za drugo nisi.
