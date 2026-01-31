Naslovnica
Košarka

Dončić že v prvem polčasu odčaral svoje na dvorišču čarovnikov: 'Bili smo pravi'

Washington, 31. 01. 2026 06.32 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ameriški prestolnici visoko premagali Washington Wizards s 142:111. Glavno vlogo je (od)igral Luka Dončić, ki je že do polčasa zbral trojni dvojček, tekmo pa zaključil s 37 točkami, 13 podajami in 11 skoki. Jezerniki so tako hitro pozabili na slab večer v Clevelandu, v nedeljo pa jih že čaka tradicionalni derbi v New Yorku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić je že v prvih dveh četrtinah vpisal 26 točk, dosegel trojni dvojček in se vidno zabaval na parketu dvorane Capital One Arena. Dončića je na povabilo domačih Wizardsov iz prvih vrst bodril slovenski veleposlanik Iztok Mirošič, ki se je po tekmi skupaj z navijači veselil visoke zmage. Domači klub je posebej zaradi prihoda slavnega 26-letnega Slovenca pripravil tudi t. i. večer slovenske dediščine, kar je slovenskim navijačem med drugim omogočilo ogled treninga Los Angelesa pred tekmo. "Bili smo pravi. Tokrat smo res odigrali tekmo z repom in glavo. Predvsem v prvem delu, ko smo bolj ali manj že "zapakirali" zmago," je pozdravil uspešen večer v ameriški prestolnici prvi mož obračuna Luka Dončić. 

Luka Dončić na tekmi v Washingtonu. Že v prvem polčasu mu je uspel trojni dvojček. Natančneje v pičlih osemnajstih minutah.
FOTO: AP
FOTO: AP

"Lep večer je za nami. Mislim, da smo se dobro odzvali po slabi igri v Clevelandu. Vesel sem, da je temu tako," je po novi bravurozni predstavi v NBA večeru sporočil Ljubljančan. "Prišli smo iz garderobe in naredili svoje. Vedno bi moralo biti tako. Zelo pomembno je, kako prideš na parket. Mi smo tokrat prišli z željo, da stvari hitro postavimo na svoje mesto. Pristop je bil pravi in vsak je dodal svoj delež k lepi zmagi. Ostati moramo v tem ritmu," je za ESPN razpredal 26-letni Slovenec, ki ni želel preveč komentirati svojega odličnega dosežka. Že v prvem delu mu je uspel trojni dvojček. In to zgolj v osemnajstih minutah igre.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Dobro sem bral obrambo, imel sem odličen suport v soigralcih. Mislim, da je bila na splošno to na naših boljših predstav na gostovanjih v zadnjem času," je v pogovoru za ESPN prepričan prvi zvezdnik ekipe iz mesta angelov in pohvalil tudi soigralcev s klopi. 

"Omogočili smo jim izdatnejšo minutažo v drugem polčasu, saj je bil rezultat krepko na naši strani. Prav vsi so izkoristili svojo priložnost. Na tem morajo graditit. Odličen podatek je, da nam igralci s klopi lahko tako koristno pomagajo. Dobra informacija pred ključnim delom sezone," jen prepričan zlati slovenski košarkarski deček, ki že gleda naprej. V nedeljo se bo v New Yorku spet srečal s prijateljem in nekdanjim soigralcem pri Dallasu Jalenom Brunsonom

Luka Dončić in Jalen Brunson v času nastopanja za Dallas.
FOTO: AP
FOTO: AP

"Do konca sezone bo in je vsaka tekma zelo pomembna. Delijo se čim boljše pozicije za play-off, mi pa želimo ostati na zmagovalnih tirnicah. Gotovo bo zelo zahtevno. Oni imajo svoje načrte, mi pa svoje. Madison Square Gardnu pa je vedno znova veličastno. Veselim se obračuna. Dobro se počutim, ni novih poškodb, tako da se obeta lep košarkarski večer," gleda naprej Luka Dončić. 

Lakers so z 29. zmago v sezoni ob 18 porazih na petem mestu lestvice zahodne konference. Na vrhu zahoda so košarkarji Oklahome (38-11), San Antonia (32-15) in Denverja (33-16). J

Izid, liga NBA:
Washington Wizards - Los Angeles Lakers 111:142 (27:41, 21:36, 36:31, 27:34)
Luka Dončić 37 (13:21 iz igre, 6:13 za tri, prosti meti 5:7, 13 podaj, 11 skokov, 3 ukradene žoge in 5 izgubljenih v 31 minutah).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba dončić lakers

